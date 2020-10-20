振興兩岸經濟 台商帶動千億美元順差

兩岸關係緊張，台商和陸商成夾心餅乾，工總祕書長蔡練生指出，台灣到目前為止對大陸近千億美元順差，很多是台商帶動，政府應正視台商的重要貢獻。商總理事長賴正鎰感概，台商對兩岸經濟有很大貢獻，但目前在政治影響下卻被踢來踢去，兩邊不是人，很多台商講話都愈來愈小心。

蔡練生指出，由總體數據看，兩岸經貿仍呈高度互賴，大陸仍是台灣最大貿易夥伴與台商最大投資地。對台灣企業來說，大陸和美國都是同樣重要市場；今年以來，台灣對大陸順差近1000億美元，這些出口很多是台商帶動，很多台商母公司都在台灣，過去可能把大陸作為製造工廠，如今許多台商策略已將大陸視為「重要銷售市場」，縱使兩岸關係緊張，台商不會輕易放棄大陸市場。

對於陸資，蔡練生說，很多陸企想來卻來不了，主要是因台灣對陸資太多限制和疑慮，投資資通訊產業怕陸資偷技術，投資網路和電商又怕洩露隱私，如今對繞道第三地限制更嚴，管得太嚴就造成很多問題。

賴正鎰說，台商對兩岸經濟都有貢獻，在大陸賺錢，還是回台灣繳稅，過去台灣人工太貴，把一些製造搬去大陸，也維持台商全球供應鏈地位，並為大陸製造就業機會，對兩岸都是正面效益，大家應肯定台商的貢獻。

（中國時報 許昌平）