投顧公司涉吸金1億元詐騙百人 17人遭送辦

江姓男子等17人開投資顧問公司以投資虛擬貨幣等為由，稱每月有高額獲利，事後編理由不付利息，並關閉公司。警方查出100人受害，詐騙金額達新台幣1億餘元，詢後送辦。

刑事局偵一大隊副大隊長廖水池19日在記者會表示，今年2月間接獲民眾報案，指稱遭投資顧問公司詐騙，30多歲女性被害人提及從民國107年投資，被騙近新台幣300萬元。

警方獲報後查緝，發現31歲江姓男子為董事長的投資顧問公司涉嫌，江男等人先在投資虛擬貨幣的臉書（Facebook）私人社團貼文稱，有貴金屬、虛擬貨幣、中國製飲水系統等投資標的，保證每月有6%至10%獲利。

江男等人租賃台北市信義區某知名大樓當公司據點，且常在雙北、台中等處開投資講座，並透過社群軟體貼文吸引民眾投資，江男則掛名公司董事長。

刑事局表示，以江姓男子為首的投資顧問公司從107年間對外經營，初期會提供投資人2至3個月利息，但去年中旬，公司卻無預警關閉，許多投資人事後發現才知遭騙，經調查共100人受害，幾乎都是上班族，詐騙金額1億餘元。

刑事局指出，江男等人高額利息誆騙民眾投資，再以美中貿易戰等為由，不願意支付後續利息等費用，事後再無預警關閉公司，涉吸金詐騙。

刑事局掌握線索，日前赴江男等人住處搜索，當場逮捕江男等17人，包含公司幹部、講師等，查獲投資說明書、筆電等物。江男遭逮後稱只是掛名董事長，相關業務由另一名吳姓幹部負責。

刑事局詢後依詐欺、銀行法等罪嫌把江姓男子等17人移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾投資前，務必了解投資標的及公司是否合法。