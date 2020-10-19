掛牌領補助 旅行社總公司家數不減反增

台灣自5月解封後，國旅欣欣向榮，就在風景名勝快被遊客踩到地層下陷之際，號稱海嘯第一排的觀光旅遊業危機解除了嗎？恐怕沒有。育達科技大學觀光休閒管理系副教授蔡宗保分析，國旅號稱4千億大餅，但9成是自由行，只有一成跟團，很難救得了這些過去長年依賴國外旅遊業務而活的3千家旅行社、Inbound（外國人來台）租賃車業者。

疫情1月爆發後，交通部狂砸上百億搶救旅遊觀光業，據觀光局統計，全台旅行社分公司到今年9月底止，較1月少了59家、合計為779家，但吊詭的是，旅行社總公司的家數到今年9月底止為3183家，與1月相比不減反增、反而成長了36家。對此，蔡宗保分析，這可能是紓困補助的結果，旅遊業雖然沒有馬上崩盤，但很多公司早就是掛著牌子、半死不活的狀態。

據本刊調查，疫情發生後，交通部每月紓困補貼4成薪資穩住了失業率，但檯面下未通報的裁員、「自請事假」的人數，恐怕比正式通報的還多，事實上，國內旅行社生態極不健全，3千家旅行社中，聘僱50到100名正職員工的大型旅行社不到一成，9成以下員工數不到10人甚至只有5人，靠行、牛頭不在少數，有業者透露，這些夫妻倆經營的迷你旅行社，疫情發生後，員工要離職就離職、不離職就協調放事假、辦公室退租，生意做不了就不做了，補助照領也活的下去。

也難怪鴻毅旅行社董事長蔡家煌感嘆，政府紓困補貼薪資是美意，但結果是救得了小的、救不了大的，不僅無助解決長年不健全的旅行社生態，對大型旅行社來說，領補助硬撐不關門的結果是賠更多，疫情再下去也是撐不住，政府不如將經費用在改善國內旅遊硬體設備，像是整頓九份停車場來得實際。

國境解封遙遙無期，旅遊業處境就像鐵達尼號撞冰山，一旦政府紓困補貼用盡，恐將加速產業大洗牌，要活下來就得自找生機，因此有旅行社轉型賣咖啡、有機場接送專車變樂園接駁車、導遊打工兼差量體溫，力求活到明年解封的那一天。

（中時新聞網 CTWANT）