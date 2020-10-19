聚陽打造台灣之光 開發第二代P3防護衣

台灣第一家生產製造P3等級醫療防護衣，可以有效阻隔病毒入侵的廠商就是紡織大廠聚陽(1477)。今年以來，聚陽生產的一般及醫療等級防護衣，在台灣約300萬件，出口到其他地區目前仍持在洽談訂單中。

聚陽專門生產國內防護衣的工廠已經在嘉義成立，至於出口防護衣的生產基地則在印尼、柬埔寨和越南，海外的工廠也都已經陸續在進行醫廠認證。以嘉義而言，原本只是研發中心，但今年2月開始佈建了防護衣的生產線；今年疫情擴散，聚陽調派了100多名的研發人員進中嘉義產區，全力生產。

聚陽跨領域創新中心專案總經理廖白蓉表示，台灣目前有5家生產P3等級醫療防護衣的廠商，聚陽是第一家完成開發研發成果。聚陽P3等級醫療防護衣除了支援國家隊外，也出口到日本。而第二代的P3等級醫療防護衣也正在著手研發，因為台灣現在有更好的材質，聚陽透過新材質和新技術的導入，進一步提高品質，成為價格更親民的防護產品。

廖白蓉表示，之前P3等級醫療防護衣，是由政府提供的原料廠和布料廠，材料的來源有限；現在材料來源比較豐富了，可以找更多家的廠商來做測試，希望能進入P3 PLUS更好的防護衣等級。

現在聚陽在嘉義生產的一般型防護衣相當大，至於P3的產能可以達5~10萬件／月產能。聚陽的防護衣已經取得了台灣和美國的醫療級認證，至於歐洲已經在申請中，最快在11月可以拿到CE認證。

(時報資訊 任珮云)