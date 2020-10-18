台中OT、BOT案招商 齊發

台中市政府推動附屬設施的委託經營管理（OT）、興建營運移轉（BOT），及設定地上權等案，將一波接一波！其中，秋紅谷附屬設施OT案，由魚可國際文創得標，今年12月26日對外營運；緊接著，草悟廣場基地OT案，將於27日開標。

至於巨蛋體育館的主場館、副場館、附屬設施，及停車場OT案，今年底辦理公告上網招商，可望帶動民間投資熱。

無獨有偶，台中市西屯區經貿段6地號、8地號設定地上權招商案，位於水湳經貿園區第二種經貿專用區土地3.8公頃，鄰近興建中的水湳國際會展中心，欲引進大型國際型飯店、複合式商業設施、觀光旅館及購物中心，預計今年底至2021年第一季正式公告。

另外，台中市西屯區逢大段7地號、9地號設定地上權招商案，設定地上權70年，位於水湳經貿園區第一種創新研發專用區，土地2.79公頃，欲引進企業營運總部、研發中心及文化創意產業等項目，可強化產業或商業機能。

台中市豐原區豐富專案產業專用區一心段1130地號，設定地上權50年，土地1.96公頃，欲引進運動相關產業、企業營運總部，以及研發中心等項目，全案招商作業規劃中。

台中市經發局表示，秋紅谷附屬設施OT期限為9年11個月，位於台灣大道二段、朝富路口，為一棟地上一層及地下一層建築物，使用面積為744.32平方公尺，投資金額約2,500萬元，由魚可國際文創公司得標，預計今年12月26日式對外營運。

另由台中觀旅局推動台中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案招商案，26日截標，27日開標。

台中巨蛋由市府投入總經費65億元，在第14期市地重劃區「文中小6」用地，將興建可容納1.55萬觀眾席以上的多功能體育館，可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球、擊劍、角力及武術的場地。

台中巨蛋包括主場館、副場館、附屬設施及停車場，未來委外經營年限50年，可再優先定約一次20年，合計長達70年。其中巨蛋體育館的「主體事業」，屬於OT案，業者期初投資額，不得少於2億元（含稅，但不含土地租金及權利金）。

至於台中巨蛋的「附屬事業」，屬於BOT案，業者期初投資金額，不得低於50億元（含稅，但不含土地租金及權利金）。市府透露，台中巨蛋OT與BOT案，已分別吸引包括統一企業集團、陸府建設、國介企業、誠品生活、凱格大巨蛋、午資開發公司，及朝馬國民運動中心等單位的高度關注。