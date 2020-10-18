10/18前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|10/19(一)
|央行公布9月銀行人民幣業務概況
|微風信義等三店周年慶記者會
|10/20(二)
|經濟部公布9月外銷訂單
|全國船聯會會員大會
|SOGO百貨周年慶記者會
|中華經濟研究院發布2020年第4季臺灣經濟預測
|盛群新品發表會
|10/21(三)
|KPMG論壇
|next@acer全球發表會
|電路板展，至23日
|10/22(四)
|主計總處發布9月失業率
|央行公布9月五大銀行新承作放款統計
|德事商務中心舉辦從空間策略看產業佈局論壇
|10/23(五)
|經濟部公布9月工業生產統計、批發零售及餐飲業營業額
|央行公布9月貨幣總計數
|2020歐盟論壇「振興計畫、脫歐與歐盟政經發展 」
|中華經濟研究院－于宗先院士紀念研討會「全球財富與所得分配不均」
|2020台北國際藝術博覽會世貿一館登場
|10/24(六)
|大提琴家張正傑㩦手中鋼集團舉辦高雄輪椅族音樂會
國際財經焦點
|10/19(一)
|美國10月NAHB房價指數
|日本9月進出口數據
|10/20(二)
|美國API每周原油狀況、9月營建許可、新屋開工
|日本9月機械工具訂單修正值、便利商店銷售
|德國9月生產者物價指數（PPI）
|10/21 (三)
|美國MBA每周房貸申請調查、EIA每周石油狀況報告
|日本9月超市銷售、百貨公司銷售
|英國9月PPI、消費者物價指數（CPI）、8月房價指數
|10/22(四)
|美國上周初領失業救濟人數、9月成屋銷售
|日本9月鋼鐵生產
|德國11月Gfk消費者信心
|10/23 (五)
|美國10月綜合採購經理人指數（PMI）
|日本9月CPI、10月製造業PMI
|英國10月消費者信心、9月零售銷售
|法國10月綜合PMI
|德國10月綜合PMI
陸港澳焦點
|10/19(一)
|第三季GDP年增率、9月社會消費零售總額、城鎮固定資產投資、規模以上工業增加值、失業率
|中國鐵塔H股、紫金礦業H股公布第三季財報
|2020年世界VR產業大會雲峰大會在江西南昌舉行，至20日
|港交所開市前推出多項優化措施，將正式實施
|上海期貨交易所推出國債作為保證金業務
|10/20(二)
|10月份貸款市場報價利率（LPR）
|香港9月份失業率
|10/22(四)
|SWIFT公布9月份人民幣在全球支付占比
|華為公布Mate 40旗艦手機
|香港9月綜合CPI
台股一周焦點
|10/19(一)
|10/20(二)
|股東臨時會
|精剛
|法說會
|陞達科技
|新股買賣
|軒郁
|10/21(三)
|股東臨時會
|大同
|除權息
|遠雄、新洲
|10/22(四)
|股東臨時會
|宣德
|除權息
|健信、裕國
|法說會
|華擎、力成
|10/23(五)
|股東臨時會
|華義、上福
|除權
|必應
|法說會
|大台北