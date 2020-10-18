10/18前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

10/19(一) 央行公布9月銀行人民幣業務概況
微風信義等三店周年慶記者會
10/20(二) 經濟部公布9月外銷訂單
全國船聯會會員大會
SOGO百貨周年慶記者會
中華經濟研究院發布2020年第4季臺灣經濟預測
盛群新品發表會
10/21(三) KPMG論壇
next@acer全球發表會
電路板展，至23日
10/22(四) 主計總處發布9月失業率
央行公布9月五大銀行新承作放款統計
德事商務中心舉辦從空間策略看產業佈局論壇
10/23(五) 經濟部公布9月工業生產統計、批發零售及餐飲業營業額
央行公布9月貨幣總計數
2020歐盟論壇「振興計畫、脫歐與歐盟政經發展 」
中華經濟研究院－于宗先院士紀念研討會「全球財富與所得分配不均」
2020台北國際藝術博覽會世貿一館登場
10/24(六) 大提琴家張正傑㩦手中鋼集團舉辦高雄輪椅族音樂會

國際財經焦點

10/19(一) 美國10月NAHB房價指數
日本9月進出口數據
10/20(二) 美國API每周原油狀況、9月營建許可、新屋開工
日本9月機械工具訂單修正值、便利商店銷售
德國9月生產者物價指數（PPI）
10/21 (三) 美國MBA每周房貸申請調查、EIA每周石油狀況報告
日本9月超市銷售、百貨公司銷售
英國9月PPI、消費者物價指數（CPI）、8月房價指數
10/22(四) 美國上周初領失業救濟人數、9月成屋銷售
日本9月鋼鐵生產
德國11月Gfk消費者信心
10/23 (五) 美國10月綜合採購經理人指數（PMI）
日本9月CPI、10月製造業PMI
英國10月消費者信心、9月零售銷售
法國10月綜合PMI
德國10月綜合PMI

陸港澳焦點

10/19(一) 第三季GDP年增率、9月社會消費零售總額、城鎮固定資產投資、規模以上工業增加值、失業率
中國鐵塔H股、紫金礦業H股公布第三季財報
2020年世界VR產業大會雲峰大會在江西南昌舉行，至20日
港交所開市前推出多項優化措施，將正式實施
上海期貨交易所推出國債作為保證金業務
10/20(二) 10月份貸款市場報價利率（LPR）
香港9月份失業率
10/22(四) SWIFT公布9月份人民幣在全球支付占比
華為公布Mate 40旗艦手機
香港9月綜合CPI

台股一周焦點

10/19(一)
10/20(二) 股東臨時會 精剛
法說會 陞達科技
新股買賣 軒郁
10/21(三) 股東臨時會 大同
除權息 遠雄、新洲
10/22(四) 股東臨時會 宣德
除權息 健信、裕國
法說會 華擎、力成
10/23(五) 股東臨時會 華義、上福
除權 必應
法說會 大台北
工商時報 數位編輯