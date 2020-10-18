佳士得香港秋拍預覽 趙無極《三聯作》領拍

在後疫情時期各大拍賣會接連登場，屢傳佳績，繼蘇富比（Sotheby’s）在香港秋拍會上創下總成交額33.5億港幣後，即將11月底登場的佳士得（Christie’s）香港秋拍也不遑多讓，端出趙無極《三聯作》，見證百達翡麗經典傳家、由前任總裁Henri Stern佩戴多年的萬年曆腕表，以及珠寶設計師陳智安（Edmond Chin）與珠寶品牌House of Boghossian聯手打造的哥倫比亞天然祖母綠項鍊等，皆備受藏家矚目。

百達翡麗腕表經典傳家

佳士得香港秋拍將於11月27日至12月5日登場，並將在11月7日、8日在台北舉辦預展，目前各大重要拍品的專家導覽解析已登上官網，其中當代藝術領拍之作再度以趙無極巨幅《15.01.82》三聯作奪魁，趙無極巨幅畫作僅20件，其中有一半收藏在博物館，歷年來僅有4件出現在拍賣會上，因此十分珍貴稀有，估價高達7000萬至1.2億港幣。

珠寶設計師陳智安（Edmond Chin）為House of Boghossian設計的祖母綠項鍊，估價5500萬港幣。圖／Christie’s提供 超可愛的凱莉娃娃QUELLE IDOLE包，起拍價35萬港幣。圖／Christie’s提供 以愛馬仕巴黎福寶總店設計的柏金包，窗戶的橘色雨棚可以掀起，十分可愛，起拍價60萬港幣。圖／Christie’s提供

以「經典傳家」為品牌精神的百達翡麗（Patek Philippe），在佳士得拍賣會上也有一只見證經典傳承的腕表，該件18k金萬年曆計時腕表是品牌掌舵人之一Charles Stern於1943年為自己所訂製，具備3分鐘通電話提示刻度表盤，後來傳給了兒子Henri Stern，直到1946年約3年間，時任百達翡麗總裁的Henri Stern一直佩戴著這款腕表，估價為400萬至1200萬港幣。

愛馬仕限量包款萌翻天

珠寶拍品主打則由珠寶設計師陳智安（Edmond Chin）為House of Boghossian設計的祖母綠項鍊領銜，鑲嵌28顆總重約117克拉的哥倫比亞祖母綠，為Boghossian現任行政總裁Albert Boghossian親自蒐集挑選，並以交錯排列的方式與鑽石相呼應，估價5500萬港幣。

愛馬仕的限量包向來深受VIP喜愛，向來是拍賣會上的美麗焦點，除了超可愛的凱莉娃娃QUELLE IDOLE包外，一款以愛馬仕福寶總店為靈感設計的柏金包，也是可愛指數破表，總店窗戶的橘色雨棚還可掀起，趣味十足。

(中國時報 陶福媛)

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