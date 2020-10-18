半世紀在台熱銷68億包衛生紙 舒潔做了甚麼

全球家紙領導商金百利克拉克旗下規模最大的新營廠，自1971年引進美國最新技術推出第1包舒潔品牌衛生紙，是台灣早期第一個以原生紙漿製造、高品質的衛生紙品牌，若以抽取衛生紙計算，舒潔半世紀來已生產68億包抽取式衛生紙，單包相連可繞台灣本島1,133圈。

舒潔在台熱銷68億包的秘密為何？答案是創新！

老一輩員工回憶，1970年在衛生紙早期發展階段，一斤白米約新台幣3元，當時坊間以廢紙、甘蔗渣、破布等材料製成的衛生紙一包也要3、4元，但質地粗糙，衛生也堪慮，直到1971年以原生紙漿為主原料、外型純白的舒潔衛生紙推出，消費者才注意到與國際同步的高品質衛生紙。

舒潔不斷推陳出新提升消費者用紙感受，包括推出市場第一包原生紙漿衛生紙、榮獲國家第一枚衛生紙正字標記、引進紙張壓花技術提升柔軟觸感、創新推出療癒香氛面紙及頂級三層衛生紙開拓頂級市場，以及今年10月剛上市的喀什米爾羊絨級四層衛生紙等。

舒潔也因穩定品質與柔軟觸感，推出後不久即成為領導品牌，並穩居衛生紙市場第一品牌寶座迄今。據2019消費者研究報告，從品牌普及率看，台灣平均每兩戶家庭就有一戶使用舒潔衛生紙。

隨著全球暖化危機步步進逼，舒潔也領先推動永續林木政策，2009年推出市場第一包獲得FSC驗證的衛生紙，2011年起全系列舒潔紙品皆取得FSC驗證，落實環保從森林源頭管理把關做起。

金百利克拉克17日於台南新營廠舉辦舒潔50周年慶，台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署署長施貞仰、經濟部工業局局長呂正華等到場，與金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳共同主持50周年慶。另為感謝年初疫情嚴峻下民眾瘋搶衛生紙，金百利克拉克所屬工廠全力配合政府防疫政策，連續數月產線不中斷、全力供貨，工業局頒發防疫獎章。