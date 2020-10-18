只想便宜人力 勞團批開錯藥單

為了因應彰濱工業區缺工，勞動部同意彰濱工業區可以試辦引進50名製造業外展移工。對此，勞團指出，彰濱缺工是因為地處偏遠，但經濟部不思考如何改善當地環境、薪資，只想用便宜的勞動力為廠商解決問題，「根本是開錯藥單」。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯表示，彰濱缺工是因為地處偏遠，當地也沒有如宿舍等設施，出現缺工問題後，現在竟然就想推動移工外展，透過人力派遣的方式協助廠商調節淡旺季人力需求，完全只為了協助事業單位減少勞動成本。

孫友聯認為，就業服務法明定應「以合理勞動條件在國內辦理招募，經招募無法滿足其需要時，始得就該不足人數提出申請移工」，招募國內的人用合理薪資條件，但聘用移工卻用基本工資，「不是缺工，而是缺乏廉價的勞動力」。

孫友聯指出，政府引進移工根本就是帶頭破壞自由市場，否則缺工時勞工可以待價而沽、工資會上漲。但現在卻因為移工的引進，反而使本勞與移工都失去議價能力。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如則說，目前所有的資訊都不透明，包括派遣單位、廠商、勞工的權利義務等都還不清楚，況且一旦在淡季時，沒人使用移工，那移工的薪資誰來負擔？就安費還要繳嗎？勞動部與經濟部應該說清楚。

（中國時報 林良齊）