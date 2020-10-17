用電大戶條款將上路 傳產轉投入綠電

「用電大戶條款」即將在2021年上路，而用電大戶使用綠電需占台電契約容量10％，目標五年後到位，多數水泥、紡織等傳產皆已超前部署，投資設置再生能源發電設備；其中，台泥（1101）集團的嘉義義竹漁電共生案已在議約中，陸域型風電啟動；遠東集團的亞泥（1102）及遠東新（1402）的太陽能、離岸風電計畫也在規畫進行中。

此外，紡纖產業的遠東新、新纖（1409）、南紡（1440）等企業用電大戶，已在自家工廠裝設太陽能發電設備；力麗（1444）集團也陸續投資太陽能、風電。

台泥集團已設立100％持股的轉投資子公司台泥嘉謙綠能，負責嘉義義竹漁電共生案，為太陽能發電方式，正與台鹽議約中。另外，台泥也在彰濱工業區投資太陽光電廠及陸上風電，太陽光電廠有第一期2MW及第二期10.1MW，以及陸域型風力發電機組共21.6MW。

環泥（1104）在高雄的工廠，則承包給其他企業，設置屋頂型太陽能發電。遠東集團的遠東新已在桃園觀音區的化纖廠及石化廠，設有太陽能發電設備。

亞泥的竹風電力離岸風電計畫，在2018年曾邀請丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發，雖未能入選2020年計畫，但亞泥找了另一家德國顧問公司，持續爭取國內風電市場。

新纖除了早在桃園觀音工廠設立太陽能發電設備，也在花蓮的兆 豐農場投資太陽能光電。

台南幫的南紡應是南部地區最先投資太陽能發電的紡纖廠，南紡指出，台南仁德廠早在賴清德當市長時，就響應政府綠能發電，投資8千萬設置太陽能發電設施，預期18年可回收。

因應五年後用電量需10％為綠電，力麗正進行綠能生產計畫，投入風力發電，未來生產用電100％將來自綠能。

力麗集團在台灣最大的生產基地在彰化芳苑，已成立力寶龍能源公司，主要投資為力鵬占7O％、力麒建設占3O％，未來將在彰化芳苑新建風力發電廠，逐步引進1265KW、4600KW的風電設施，提供自家生產線所需電力。

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