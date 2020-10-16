萬聖節將至 兩大超商搗蛋搶市

萬聖節倒數，兩大超商齊搶搞怪商機！其中，7-ELEVEN推出「萬聖糖果節」主題活動，精選人氣肖像糖果和食玩任選第二件6折優惠，還有萬聖節版的小小店長活動等，積極搶攻親子客群；全家也推出「萬聖KA搞怪」主題端架，囊括多款好吃又好玩的怪奇商品，還有指定零食、糖果、巧克力等第二件6折，搶攻節令財！

10月31日就是萬聖節，7-ELEVEN表示，看好每年萬聖節檔期都是門市糖果銷售旺季，相關類別業績可較平日成長三成以上，今年的「萬聖糖果節」以「人氣肖像」、「方便分享」、「實用性高」三大要素，作為商品開發重點，例如怪奇造型巧克力，或獨家引進卡娜赫拉、寶可夢、TSUM TSUM、小熊維尼、瑪利歐、不二家peko等療癒食玩，共超過30款獨家新品。

7-ELEVEN並指出，今年適逢OPEN小將15周年慶，在萬聖節前夕再攜手三麗鷗合作推出「OPEN! X三麗鷗酷潮派對」，將人氣家族成員全化身萬聖節角色，推出多款充滿節慶氛圍的聯名商品，有洋芋片、跳跳糖、穀物飲、布丁、鮮奶酪、瓶裝水等，只在7-ELEVEN限定販售。

此外，7-ELEVEN表示，每年10月受歡迎的萬聖節小小店長活動，幾乎都秒殺，今年7-ELEVEN也將舉辦「萬聖變裝派對」、「萬聖版小小店長」、「萬聖討糖趣」等各項萬聖節活動，邀請親子客群一起參加。

全家也表示，近年消費者喜歡在社群上打卡分享獵奇話題商品，因此，今年萬聖節選品特別朝向獨特性高、有驚奇感的商品，本次的「萬聖KA搞怪」主題端架就網羅多項怪奇新品，例如恐怖眼球牛奶巧克力、樂事巫婆秘製紅醬洋芋片、奇多鬼怪炸雞口味玉米棒等，帶有濃濃萬聖節氛圍，搞怪又有趣。

全家表示，今年萬聖節特別與韓國人氣肖像Kakao Friends合作，即日起至11月3日到全家購買萬聖節商品，除指定零食、糖果、巧克力等第二件6折，還可加價29元獲得Kakao Friends萬聖糖果束口袋乙個。