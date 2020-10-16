鴻華先進：五年搶10％電動車市占

裕隆結盟鴻海共同投入電動車事業，16日鴻海科技日上，裕隆執行長嚴陳莉蓮首度揭示雙方合資新公司「鴻華先進科技公司」，秀出兩強合作的首款作品－MIH電動車開放平台，搶當「電動車業的安卓」，訂下兩年內產出第一款電動車、五年內搶占全球10％市占率的目標。

鴻海16日舉行科技日活動，內容聚焦於與裕隆合作的電動車事業上。為展現對裕隆加入電動車計畫的重視，不僅力邀嚴陳莉蓮出席，鴻海更刻意在創辦人郭台銘談話影片播放前，先安排樂手現場演奏《神話》一曲，希望藉這首曾是納智捷汽車廣告片「走向世界篇」的樂曲，向已故裕隆執行長嚴凱泰致敬，象徵傳承打造台灣自主品牌汽車事業。

16日首度公開的除「鴻華先進科技」的公司名稱，也確定公司董事長、副董事長分別由鴻海董事長劉揚偉、裕隆左自生出任，就連雙方合作後的第一個產品MIH平台取名都有巧思，MIH代表Made in Honhai（鴻海），更可以解釋為Made in Haitec（裕隆華創車電），巧妙帶出雙方股東的貢獻。

應邀出席的總統府資政、裕隆集團顧問林信義，在致詞中揭露鴻海、裕隆雙方合作的開端，是劉揚偉主動接觸，正好裕隆推動汽車事業轉型，雙方一拍即合，決定攜手合作。林信義直言，汽車業正面臨百年最大變革，正往電動化方向快速發展，以往汽車產業「得引擎、變速箱得天下」，未來是「掌握電動動力、電池、半導體得天下」，鴻海與裕隆結合雙方之長，攜手共同進軍全球市場。

鴻海表示，將以預計2024年商業化的固態電池等六大電池黑科技，結合開放的軟硬體，打造模組化的開放平台，可以因應顧客需求量身打造電動車，為客戶帶來更省時、省力、省錢的解決方案。劉揚偉呼籲各界投資台灣的電動車產業，鴻海將以MIH開放平台，把軟、硬體體成果和大家一起分享，讓台灣的電動車可以更快速進入市場。他比喻，特斯拉好比是電動車業的iPhone，MIH平台會是電動車業的安卓（Android），會以完全開放的平台、軟硬體，贏得最大、最高的市占。

劉揚偉引述BCG（波士頓咨詢集團）的調查，預估全球電動車市場2025～2030年將達到每年3,600萬輛的規模，台灣企業要一起努力快速搶占這個新興市場。劉揚偉強調，過去打造一個平台須費時20至30億美元，時間最少4年以上，透過開放平台共享，有機會將4年縮短為二年，等於每2年就可以有新車推出，對於加強競爭力有直接的挹注。林信義也呼應，認為MIH電動車開放平台聯盟必須要在三年內運作起來。