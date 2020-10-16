投資台灣熱度持續 9家中小企業加碼38億元

經濟部今天通過9家中小企業的擴大投資案，總投資金額達新台幣38億元，目前投資台灣3大方案的投資總額已超過1.12兆元。

投資台灣事務所今天通過9家中小企業的擴大投資案，金額達38億元。據經濟部統計，截至目前為止，投資台灣3大方案已帶動691家企業投資，金額達1兆1273億元，預估創造9萬4195個本國就業機會，後續還有42家企業排隊待審。

新農科技主要生產及銷售雞、鴨、鵝、豬等禽畜飼料，為使傳統產業邁向國際高科技企業型態，計劃招募43名本國員工，斥資逾6億元，在彰化芳苑鄉興建第3飼料廠。

達航科技專營雷射應用、高精度鑽孔機等相關產品發展，為製造符合5G、自駕、AI等領域的需求，計劃斥資逾6億元，在台中大甲興建廠房，建置智慧化生產流程，將為國內增加25個就業機會。

友賓食品主要品項有鳳梨酥、餅乾及糖果等，為推動食品業智慧化發展，計劃斥資逾5億元，在台南市安南區興建廠房，引進自動化生產設備，將為國內新增20個以上工作機會。

盈松環保主要生產傳統木質包裝材棧板，為實現技術帶動傳統產業轉型升級，計劃斥資近5億元在嘉義新港興建廠房，推動綠色能源與循環經濟發展，預估將為國內創造至少12個就業機會。

棨懋實業專精於射出、鍍膜硬化加工，逐步拓展光學鏡片市場，曾在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）爆發之際生產大量防疫護目鏡，為提升國際競爭力，計劃斥資近4億元，在台南永康興建廠房，將創造6個工作機會。

瑞牧食品主要承接蛋雞飼養、蛋品洗選與銷售等業務，為因應市場需求變化、有效提升產業競爭力，計劃斥資逾3億元在台南後壁區興建廠房，建立上下游完整供應鏈，將創造17個就業機會。

捷世達企業專業製造、設計及銷售馬達、發電機等，為公司長期穩健發展，計劃斥資逾2億元在彰化縣北斗興建廠房，新增4條全自動智慧化產線與2座自動倉儲，將為國內創造20個工作機會。

聯鋒科技專業製造高防偽商業貼紙與標籤、登機證等，為提升產業競爭力，計劃擴大投入近5000萬在新北汐止廠區增設智慧化技術機台，將為國內創造8個就業機會。

哈林企業專注於生產塑膠射出製品，是台灣技藝領先的塑膠棧板製造廠，為提高產能及精進製程，於嘉義馬稠後新廠導入智慧化機器設備，擴大產線，滿足市場需求，實現循環經濟模式。

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