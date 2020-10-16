強強合作！嚴陳莉蓮宣布鴻華電動車計畫

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮今天出席鴻海科技日致詞指出，透過裕隆和鴻海集團合作創立鴻華先進公司，布局電動車計畫，要與台灣產業共同轉型升級。

鴻海今天上午在三創生活園區舉行鴻海科技日活動，嚴陳莉蓮親自出席並致詞。

嚴陳莉蓮指出，鴻海是她敬佩的企業，一般日常生活中都看到鴻海製造的產品，鴻海具有強大創造力與品牌形象。

她指出，鴻海集團積極布局電動車、數位健康及機器人三大產業，以及人工智慧、半導體及新世代通訊技術三大技術領域，3加3發展藍圖顯示出鴻海集團跨越後疫情時代的企圖心，這個藍圖也將是台灣產業轉型升級的指標。

嚴陳莉蓮表示，裕隆集團在汽車產業深耕多年，在電動車領域與鴻海集團合作。感受到鴻海董事長劉揚偉在電動車產業的發展決心及創新思維，因此雙方合作成立鴻華先進公司參與電動車大計畫。

她表示，汽車產業正迎向一場新的、跨越性的改變，傳統以內燃機為動力的設計思維，將被電能所取代，這將帶動全新的汽車供應鏈。

嚴陳莉蓮表示，透過鴻海及裕隆兩個集團的跨界合作，未來的鴻華先進公司可讓大家耳目一新，以創新的經營模式，與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

鴻海與裕隆在3月宣布合資協議書簽約，成立新公司資本總額新台幣155.76億元，其中鴻海以出資現金79.44億元，占股51%，雙方布局電動車商機。

延伸閱讀

裕隆推App 搶當共享交通王

接班兩年 嚴陳莉蓮如何掌舵裕隆驚渡暴風雨？

嚴陳莉蓮喊話 中華車財務沒問題