國家隊凸槌!康匠無照製醫用口罩 負責人交保

國家隊又出包！新北市口罩大廠康匠公司在尚未取得許可證情況下，私設生產線生產醫用口罩，新北地檢署15日指揮新北市調處前往康匠公司新北市、桃園市的廠區搜索，查扣銷退貨明細表、生產日報表等證物，訊後依違反《藥事法》諭令康匠陳姓負責人35萬元交保，徐姓總廠長30萬元交保，全案近一步釐清中。

檢調表示，醫用口罩屬醫療器材，須向衛福部申請醫療器材製造業藥商許可執照，並經核准發給醫療器材許可證後，才可生產製造；即便是分設營業處所或分廠，仍應各別辦理登記。

食藥署9月22日會同新北市衛生局、桃園市衛生局，分別前往康匠公司德昌廠、桃園廠稽查，發現2工廠尚未取得醫療器材優良製造規範，以及產品認可登錄，即製造第二等級醫用手術口罩，當場封存544萬2505片、120萬1140片口罩，移請新北市調處偵辦。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官余佳恩，15日指揮新北市市調處前往搜索康匠廠區，查扣銷退貨明細表、生產日報表等證物，約詢陳姓負責人、徐姓總廠長到案說明，經檢察官訊問完畢，認陳姓負責人及徐姓總廠長均涉嫌違反《藥事法》嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知陳姓負責人35萬元交保、徐姓總廠長30萬元交保。

新北市衛生局發言人劉君豪表示，全案由司法單位調查中，衛生局16日會統一回應。

（中時 許哲瑗）