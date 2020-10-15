貿協美國商機日 台美互動熱

外貿協會主辦的2020「美國商機日」15日於台北國際會議中心登場，就在台美關係「甜蜜時刻」，第九屆美國商機日首度獲得美國聯邦最高層次商務部次長Joseph Semsar等三官員、及超過30個州廳政府視訊支持。

貿協董事長黃志芳強調，美方參與力度比往年更高，企業買主包括亞馬遜（Amazon）等20多家大咖全進場，可預期台美雙邊經貿深化往來邁向雙贏局面。

美國在台協會處長酈英傑指出，台美共享民主與經濟價值觀是奠定雙邊關係的基石，且是「真朋友，真進展」，而美國商機日就是一個深化彼此經貿關係的好方式，他也預告明年6月將循例在美國華盛頓特區舉辦「選擇美國投資高峰會」，也期望台美企業交流再深化。

黃志芳在致詞表示，美國為台灣重要的貿易盟友，疫情之下更凸顯台灣於全球供應鏈移轉中扮演關鍵角色，貿協將持續透過「台美企業聯盟」籌組赴美拜訪團、並規劃共同拓展第三地，擴大台美合作範疇及契機。

黃志芳說，今年「美國商機日」史無前例地以馬拉松接力方式持續辦理長達25個小時，也首次以虛實整合方式，於線上線下辦理商機媒合活動及美國投資說明會、跨夜洽談會等，以往「美國商機日」均有逾上億美元商機，今年因疫情限制出國，線上洽談相對不受時間限制，預計將激出更多新商機。

貿易局長江文若則進一步表示，2019年台美雙邊貿易總額成長11％，表現亮麗，達到810億美元，雙方合作不侷限於高科技產業，台灣機械製造業也將成為美國重建製造實力的合作夥伴。

美方採購品項涵蓋資通訊產品、機械、五金手工具、汽車零配件及文具禮品，邀請包括全球第一大電商平台Amazon等逾20家大咖買主，其中Amazon就是看準台灣供應商技術及品質，尋求攝影機塑膠殼製造商，打入Amazon產品供應鏈；而台灣參與的台灣供應商則包括仁寶等大廠共近170家廠商。