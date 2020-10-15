台GDP從-4％變零 老謝爆極端預測的危險性

新冠疫情延燒至今，各國經濟受創嚴重，但因為台灣防疫有成，經濟前景不那麼悲觀。財信傳媒董事長謝金河表示，IMF將台灣今年經濟成長率（GDP）預估從原先負4%上修至零，但他預估，台灣GDP落在1.5到2%之間，並強調極端的預測通常都是危險的，容易被情緒左右，就像投資人在恐慌情緒高漲中，亂砍股票一樣，都是危險的決策。

謝金河在臉書以「極端的預測通常都是危險的！」為題發文指出示，疫情帶給全球經濟前所未見的壓力，今年三月美國股市熔斷好幾次，道瓊指數動輒千點慘跌，油價一度出現負40.32美元的空前紀錄，VIX恐慌指數更寫下84.83歷史新高，全球有如世界末日般的景象。

這個時候IMF的首席經濟學家Gita Gopinath提出世界經濟展望報告，她預測1930年以來最慘烈的經濟衰退降臨，對每個國家或地區的經濟成長率提出預測，將台灣今年成長率預估負4%。

不過謝金河的看法會落在1.5到2%之間，因為台灣首季大約有1.5%正成長，第二季是小幅衰退，下半年內需消費提升，加上台灣防疫有成，三倍券及國旅帶動，台灣GDP的表現會比IMF樂觀很多，他非常肯定台灣今年經濟成長率絕對不會是負的。

IMF昨（13日）終於作出修正，台灣從負4%變零；香港是負7.5%；南韓從負1.2變負1.9%；新加坡是負6%，台灣居四小龍之首。不過IMF零成長預測仍偏保守，可能還會再修正。

謝金河表示，到目前為止，經濟預測機構紛紛上調原來的預測值，像主計總處估1.53%；央行1.6%；元大寶華估1.63%；都落在他4月估計的1.5到2%區間範圍。

他認為，在市場最恐懼的一刻，作出的預測很容易被自己的情緒及市場氣氛影響，像投資者在恐慌情緒高漲中，卯起來亂砍股票一般，通常都是危險的決策。

（中時新聞網 吳美觀）

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