龔明鑫呼籲 併購股權業要幫忙三大族群

台灣併購與私募股權協會14日舉辦「2020私募股權論壇」，親自出席致詞的行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫表示，感謝台灣併購與私募股權協會論壇自2014年開辦以來，持續提供產業寶貴趨勢及國際資訊，今年台灣經濟成長是全世界少數好的經濟體，除了國內的民眾消費支持，最關鍵是投資的部份，在中美貿易戰、科技戰因素下，台商帶著資金返台投資，回流資金累積1兆，真正落實投資已有5千億元，對台灣經濟力道有所支持，在情勢混沌不明下，廠商仍持續投資就是對台灣前景有信心。

根據14日發布的「2020台灣私募股權基金白皮書」，台灣併購件量連2年下滑，但大型傳統PE性質案件仍維持一定熱度。綜合龔明鑫的致詞內容，台灣經濟經由投資持續成長，併購股權業可以幫忙很多，大型企業是其中之一，有更多的企業轉型過程的二代接班，其次是移出大陸的台商進行股權重整，新創事業是另一項。

龔明鑫指出，二代接班不是昨天才發生，已發生一段時間，如何協助企業傳承並擴大改進，要併購與股權協會的幫忙；大陸台商也在進行部份產能移出，股權必須重新調整，有些要賣、有些要買，組織管理變的很複雜，協會有Know How，可以幫忙，對台灣供應鏈會很有幫助。

龔明鑫說，「另外，併購也請現在開始幫忙新創」，國發基金或天使投資基金已投資100多家，未來4年國發基金針對新創的資金額度會擴到到100億元，下一個一年就可能再出現100家新創事業，然而新創終究要出場、或IPO，或金管會正設計較寬鬆的出場條件，需要併購專家KNOWHOW協助，「請大家眼光可以多注意到新創，不要只看到大型標的！」