傳內鬼竊電池機密跳槽 Gogoro低調回應

電動機車商戰演變成間諜戰？市場傳出專營電動化系統解決方案與服務的湛積公司，疑似侵害Gogoro電池專利情況，不過兩造今日都很低調，統一口徑「對於司法偵查中的案件不做任何的評論」，已經進入司法階段，將靜待司法調查。

媒體報導，Gogoro發現湛積所開發一款電動機車電池，技術規格與Gogoro相近，加上湛積挖角Gogoro工程師，因而懷疑這名離職工程師竊取機密，憤而提告。

湛積公司委任律師稍早表示，提告人指控涉犯違反營業秘密之事，依照營業秘密法規定，所謂營業秘密需具備秘密性、經濟性與採取合理保密措施等三原則，然而提告人當初與勞方約定之機密資訊範圍包山包海，等同提告人公司所有非公開文件或資訊都是營業秘密，對比營業秘密法之規定，顯然有相當落差。因此提告人主張的機密資訊是否等同法律規範的營業秘密，仍待司法公斷。

湛積強調，公司運營一切正常，自創立起即秉持尊重智慧財產權以及技術自主精神，積極迴避侵害他方的專利權，每項研發技術也一定經過專利法務過濾比對，務求以自己原創技術申請專利項目，雖遭逢指控妨害營業秘密，但相信司法公正調查將還公司清白。

Gogoro是國內電動機車龍頭，針對這個案子不方便多說，但強調Gogoro一向以研發聞名市場，如果有人損害到公司智慧財產權，將會盡全力捍衛。

（中時 黃琮淵）