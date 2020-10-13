大同籲請經濟部撤回核准召開大同股臨會

金管會證期局13日查獲新陸資違法買入大同股票，重罰2,500萬元，並限令6個月內全數出清。大同晚間發聲明表示，除感謝金管會持續查核陸資並宣布裁罰，也呼籲經濟部撤回核准召開大同股臨會的原行政處分。

大同表示，金管會持續查核陸資並宣布裁罰，證實大同一直強調，深受陸資以FINI帳戶掩飾其真實身分違法投資大同的重大傷害，央請金管會詳查，是正確且迫切的要求。

大同強調，金管會今日發佈是新加坡FINI陸資，大同期盼金管會繼續加緊努力查核，因為隱藏在大同的非法FINI帳戶，還有7個是在香港的帳戶，尚需金管會續查，以免大同蒙受不可回復的損害。

大同指出，大同6月30日股東會，這些隱匿的FINI帳戶與其他國內一致行動人，已提名10位董事候選人，競逐9席董事，但皆未依企業併購法提出申報，大同依法主張(認定)其無表決權；主管機關卻認為大同違法，侵害股東權益。現在其中一帳戶已被證實為陸資，大同懇請金管會依法行政，清查陸資，也同時要求大同相關股東須依企併法申報。

大同指出，欣同、新大同兩公司以公司法第173條第4項申請召開股臨會，大同基於一、先待金管會查明陸資。二、大同董事會順利運作中，應無公司法第173條第4項之適用，懇請經濟部勿輕易核准股臨會，但經濟部仍迅速核准。現再次查獲的陸資，也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，並充分調查目前欣同、新大同等與陸資鄭文逸、任國龍具高度牽連關係的市場派股東確認無陸資成分之前，本公司籲請經濟部即停止原行政處分，撤回股臨會之核准。

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