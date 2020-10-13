康軒違性平法判賠40萬元 懷孕員工復職致謝

康軒「吹哨者」風波遭爆8年前違反性平法案，曾施壓懷孕36周陳姓女編輯離職，經陳女提告，法院認定康軒違反性別工作平等法判陳女勝訴可復職，還獲賠新台幣40萬餘元。

康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職，其實康軒8年前就曾逼懷孕36週的陳姓女編輯離職，經陳女打官司，台灣高等法院最後認定康軒違反「性別工作平等法」，判陳女勝訴可復職，還獲賠新台幣40萬4,777元包含薪水、育嬰津貼、慰撫金等，全案確定。

新北市府勞工局今天表示，這名陳姓勞工在判決後，曾針對復職向勞工局申請調解，後來自行撤案，經了解已回去上班。

至於為何法院判決可以復職卻又衍生爭議，勞工局說，主要是法院判決到真正可以復職，有時間落差，加上資方當時未告知這名勞工何時復職、工作內容等，勞工才來申請勞工局介入處理，「推測可能雙方就這部分有自主達成協議，勞工就撤案了」。

根據判決，陳女在民國99年5月19日入職康軒擔任文字編輯，自述一直認真工作，即便到了預產期前一個月，醫生建議臥床休息，她仍考慮到新人尚未到職恐影響進度，強忍身體不適繼續上班。

豈料新人報到後，公司竟以未達標準等理由等理由，要求陳女自動離職，讓她一夜輾轉難眠，隔天更因巨大壓力出現早產現象。

康軒在法庭上抗辯，指陳女考核成績不佳，工作有重大疏誤等，且過去其他女同事請產假都准假，怎麼可能刁難陳女。

不過，法院審理認為，康軒在陳女懷孕後期以她表現不好要求離職，還不讓她請產假，確實已屬歧視懷孕員工，也違反「性別工作平等法」，且離職書聲明陳女休完2個月產假後再辦離職手續，但陳女一直未辦離職手續。

法官判定，雙方僱傭關係仍存在，不僅陳女可復職復薪，康軒還要賠償未支付薪資、無法請領的育嬰補貼、慰撫金等共40萬餘元，全案就此確定。

（中央社）

調解成立 女員工致謝大眾

康軒案勞資爭議調解會12日登場，歷時2小時協商，下午4時宣布調解成立，公司認定女員工屬非自願離職，並在官網公告道歉啟事7天，但資遣費、撫慰金金額保密，女員工最後更與康軒集團執行長蔡其修握手言和，象徵全案圓滿落幕。

康軒集團董事長李萬吉居家檢疫期間多次外出，遭員工爆料後被開罰百萬，事後傳出一名年資18年的女員工，因被懷疑是吹哨者慘遭「離職」，引發熱議，全教總更發起連署抵制康軒書籍。

女員工昨在市議員蔡淑君陪同下出席調解會，康軒則由執行長蔡其修代表出席，下午2時開始協商，主要釐清女員工是否屬「自願離職」，若屬非自願，公司需給付66萬元資遣費，以及一筆尚未支付的7萬5,000元業績獎金，女員工也在會議中向公司求償精神撫慰金。

調解會下午4時順利結束，女員工受訪時數度哽咽地說，「這陣子謝謝媒體與大眾關心，我非常感激在心，透過這件事我也深刻體會到，勞工朋友弱勢的權益，真的很需要政府單位在立法方面多加強，這是我在這邊懇求的一件事。」

蔡其修指出，昨調解會雙方都很有誠意，包括資遣費、業績獎金、非自願離職書和撫慰金，都在蔡淑君和調解委員協調下和解，公司會支付符合《勞基法》規定的資遣費、業績獎金，至於詳細金額涉及保密條款，不便對外說明。

（中國時報 許哲瑗 、新北）

康軒案「愛的握手」大和解 女員工哽咽：謝謝大家

康軒勞資爭議首場調解會12日下午2時登場，歷時2小時協商，稍早宣布調解成立，康軒需在官網張貼道歉公告7天，但雙方對於資遣費、業績獎金、撫慰金金額保密到家，康軒執行長蔡其修與女員工在記者會上握手言和，象徵全案圓滿落幕；面對媒體詢問「是否滿意協商結果？」女員工低頭深呼吸一口氣，長嘆後哽咽說「謝謝大家」。

調解會周一下午4時順利結束，女員工在市議員蔡淑君陪同下出面受訪，過程數度哽咽地說，「這陣子謝謝媒體與大眾關心，我非常感激在心，透過這件事我也深刻體會到，作為勞工朋友，弱勢的權益真的很需要公單位、立法方面的加強，加強保護勞工權益，這是我在這邊懇求的一件事。」

媒體追問是否滿意這個結果？女員工深呼吸後長嘆道，「謝謝大家」，不願再發表任何意見。

蔡淑君說明，協調過程長達2個小時，勞資雙方最終完成溝通，康軒將在官網張貼道歉啟事7天，至於協商金額，由於涉及保密條款，不便對外說明。

蔡其修指出，12日雙方都很有誠意來談，包括資遣費、業績獎金、非自願離職書、撫慰金，都在蔡淑君和調解委員協調下，達成共識並成功和解，資方也會給予女員工非自願離職證明，並支付符合《勞基法》規定的資遣費、業績獎金。

（中時 許哲瑗）

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