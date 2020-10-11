10/11前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

10/12(一) 大宇資軒轅劍柒發布記者會
法商施耐德電機與宏宇電機成立亞太地區首座Galaxy VX關鍵電力服務中心
新光三越第二波周年慶信義新天地記者會
10/13(二) 財政部公布9月稅收統計
交通部與北北基3市長研商基隆輕軌、環狀線經營權
創業家兄弟生活市集品牌升級發佈會
新光三越電商美麗台首開實體店
10/14(三) 台灣併購與私募股權協會「2020私募股權論壇」
央行標售400億元2年期定存單
智慧能源周開幕
Readmoo讀墨電子書8週年暨家庭帳號發表會
比漾廣場周年慶記者會
10/15(四) 主計總處公布8月僱用與薪資統計
2020玉山眾達論壇/跨國營業秘密訴訟剖析與致勝關鍵
LG台中服務中心開幕啟用
河堤世界地上權住宅動土
2020年建築園冶獎頒獎典禮
漢神巨蛋購物廣場週年慶
10/16(五) 勞動部公布最新一期無薪假統計
鴻海科技日
10/18(日) 高力國際受託公開標售台中市南屯505坪土地

國際財經焦點

10/12(一) 英國9月採購經理人指數（PMI）、第三季Halifax房價指數
法國8月OECD成員國失業率
日本9月機械工具訂單初值
10/13 (二) 美國9月通膨率、NFIB小型企業信心指數
英國9月失業率
德國9月消費者物價指數（CPI）、10月ZEW經濟景氣指數
10/14(三) 美國MBA每周房貸申請調查、9月生產者物價指數（PPI）
法國10月IEA油市報告
日本8月工業生產修正值
歐元區8月工業生產
10/15 (四) 美國9月進出口價格指數、10月費城聯儲製造業指數、上周初領失業救濟人數、EIA每周石油狀況報告
法國9月CPI、OECD第二季就業報告
日本8月零售銷售修正值
10/16 (五) 美國9月零售銷售、工業生產、10月密大消費者信心指數
日本10月每月經濟報告
歐元區9月通膨率

陸港澳焦點

10/12(一) 第三屆數位中國建設峰會在福建福州召開，至14日
10/13(二) 9月進出口
第三屆兩岸青年發展論壇在杭州舉行
10/14(三) 2020年中國國際通信展在北京舉行，至16日
10/15(四) 9月CPI、PPI
第128屆廣交會在線上舉辦
第11屆泛北部灣經濟合作論壇於廣西南寧召開

台股一周焦點

10/12(一) 股東臨時會 雙喜
除權 元大期
法說會 南亞科、佐登-KY
新股買賣 汎德永業
10/13(二)
10/14(三) 股東臨時會 定穎
除息 智伸科
10/15(四) 股東臨時會 德微、萬旭
法說會 台積電、毅嘉、志信
10/16(五) 法說會 台橡
減資股買賣 國產
工商時報 數位編輯