10/11前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|10/12(一)
|大宇資軒轅劍柒發布記者會
|法商施耐德電機與宏宇電機成立亞太地區首座Galaxy VX關鍵電力服務中心
|新光三越第二波周年慶信義新天地記者會
|10/13(二)
|財政部公布9月稅收統計
|交通部與北北基3市長研商基隆輕軌、環狀線經營權
|創業家兄弟生活市集品牌升級發佈會
|新光三越電商美麗台首開實體店
|10/14(三)
|台灣併購與私募股權協會「2020私募股權論壇」
|央行標售400億元2年期定存單
|智慧能源周開幕
|Readmoo讀墨電子書8週年暨家庭帳號發表會
|比漾廣場周年慶記者會
|10/15(四)
|主計總處公布8月僱用與薪資統計
|2020玉山眾達論壇/跨國營業秘密訴訟剖析與致勝關鍵
|LG台中服務中心開幕啟用
|河堤世界地上權住宅動土
|2020年建築園冶獎頒獎典禮
|漢神巨蛋購物廣場週年慶
|10/16(五)
|勞動部公布最新一期無薪假統計
|鴻海科技日
|10/18(日)
|高力國際受託公開標售台中市南屯505坪土地
國際財經焦點
|10/12(一)
|英國9月採購經理人指數（PMI）、第三季Halifax房價指數
|法國8月OECD成員國失業率
|日本9月機械工具訂單初值
|10/13 (二)
|美國9月通膨率、NFIB小型企業信心指數
|英國9月失業率
|德國9月消費者物價指數（CPI）、10月ZEW經濟景氣指數
|10/14(三)
|美國MBA每周房貸申請調查、9月生產者物價指數（PPI）
|法國10月IEA油市報告
|日本8月工業生產修正值
|歐元區8月工業生產
|10/15 (四)
|美國9月進出口價格指數、10月費城聯儲製造業指數、上周初領失業救濟人數、EIA每周石油狀況報告
|法國9月CPI、OECD第二季就業報告
|日本8月零售銷售修正值
|10/16 (五)
|美國9月零售銷售、工業生產、10月密大消費者信心指數
|日本10月每月經濟報告
|歐元區9月通膨率
陸港澳焦點
|10/12(一)
|第三屆數位中國建設峰會在福建福州召開，至14日
|10/13(二)
|9月進出口
|第三屆兩岸青年發展論壇在杭州舉行
|10/14(三)
|2020年中國國際通信展在北京舉行，至16日
|10/15(四)
|9月CPI、PPI
|第128屆廣交會在線上舉辦
|第11屆泛北部灣經濟合作論壇於廣西南寧召開
台股一周焦點
|10/12(一)
|股東臨時會
|雙喜
|除權
|元大期
|法說會
|南亞科、佐登-KY
|新股買賣
|汎德永業
|10/13(二)
|10/14(三)
|股東臨時會
|定穎
|除息
|智伸科
|10/15(四)
|股東臨時會
|德微、萬旭
|法說會
|台積電、毅嘉、志信
|10/16(五)
|法說會
|台橡
|減資股買賣
|國產