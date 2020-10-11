供應鏈回台順差增 小心美給壓力

總統在國慶演說中談到台美將在全球供應鏈重組等領域，尋求未來合作空間，事實上，從美國而來的外銷訂單比例近年上升顯示，台美供應鏈已有更緊密合作。全國工業總會祕書長蔡練生指出，美陸都是台灣重要出口地，兩者要兼顧，倒是有些產品移回台灣生產，我們對美順差會因此增加，未來可能要小心美國的壓力。

經濟部日前公布8月外銷訂單，其中來自美國的訂單占了30.1％，來自香港和大陸的訂單占28.3％，來自歐洲的訂單占了17.9％，美國訂單所占比例近年似有上升趨勢，大陸維持穩定。

財政部9月海關進出口統計資料，台灣對大陸和香港出口比例，占總出口的46.2％，對美國出口占總出口的14.6％，對歐洲出口占總出口的7.5％，對東協出口占14.9％，顯示台灣出口至大陸和東協的貨品有相當一部分是加工後再轉出口。

蔡練生指出，美國和大陸都是重要的市場，一般來說台灣傳統製造業接單以大陸為主，資通訊接單以美國為主，貿易戰雖有影響，但是沒有想像中的大，例如雖然美國禁止供貨華為，但是大陸還有小米、Oppo等其他手機需要台灣零組件，供應鍵有轉移，生產地可能改變，外銷訂單來源應該還是美國、大陸和其他地區三分天下。

（中國時報 許昌平）