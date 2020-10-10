中工拚都更 2021年爆發

中華工程年度唯一一筆新案預計第四季完工交屋之際，已鎖定2021年為火力全開的都更爆發年！中工指出，手中規模最大的都更案「土城AI智慧園區」2月取得建照，預計2023年完工，全區將成立物流中心、保稅智慧服務平台及地上16樓、地下5層的廠辦大樓，總銷將突破300億元。

而中工位於北市松山區延壽國宅都更「中工耘翠」，預計11月完工並申請使照，開始貢獻，為第四季主要業績來源，目前已銷售八成，總銷金額達20億元。

值得注意的是，中工都更案將延續到2021年並出現大爆發。延壽I區都更案將推出「碧硯閣」，規劃地上24樓、地下4層的住宅大樓，2019年8月取得建照，2020年7月拆地上物，計畫近期開工並推銷售，中工可分回87戶，總銷約40億元，2024年完工。

至於都更規模最大的新北市土城「AI智慧園區」案，2020年2月已取得建照，10月申報開工，預計2023年完工，全區將成立物流中心、保稅智慧服務平台及地上16樓、地下5層廠辦大樓。中工表示，全案總銷規模上看300億元，除部分為集團自用外，其餘將對外招商、租賃，已有不少上市櫃公司洽詢。

至於延壽J區都更案，中工表示，4月完成都更審議流程，也規劃為地上21樓、地下4層的住宅大樓；南港重陽路都更案也有新進度，10月可取得事業計畫核准，年底辦理全體住戶選屋作業。

中工2019年EPS為0.20元，較2018年的0.24元略低；2020年上半年EPS攀升至0.18元，預期第四季新案「中工耘翠」完工交屋，再加上業外收益今年也可望多筆進帳，挹注業績，包括出售船舶、以及去年處理京華城股權利益力拚年底認列，全年業績有望成長。