新光三越電商 台中首開實體店

百貨龍頭新光三越加速數位轉型，2020年因疫情擴大電子商務、熟客系統等線上銷售服務，推升網路業績較上年大增七倍，且為推動線上線下OMO整合，線上購物平台beauty STAGE美麗台首家實體店面，也於台中新光三越正式開幕，期以線下服務導入線上。

新光三越在上半年疫情期間搶先推出各種數位創新服務，其中熟客系統是讓專櫃人員一對一向熟客介紹與推薦商品，藉由精準的個人行銷，提供專屬服務。

新光三越表示，全台1.6萬名專櫃人員已有90％開始使用熟客系統和主顧客互動溝通，主顧客反應熱烈，近來一線精品Tiffany、YSL、BV等陸續加入，帶動線上消費精品貢獻超過二成。

百貨業在防疫期間積極推動電子商務，新光三越則是早在五年前啟動各種環節建置，電子商務平台beauty STAGE開站3年，第一季因應疫情大舉擴增內容，上架超過2萬件專櫃品牌商品，帶動網站流量成長二倍，網站會員大幅成長五倍，業績大增七倍，近來beauty STAGE也加入周年慶促銷行列，全年挑戰營收10倍成長目標，預估beautySTAGE2020年占新光三越營收比重可達3％左右。

beauty STAGE美麗台線下門市選擇新光三越台中店登場，新光三越表示，考量女性消費的各種情境，打造出全台最潮的美妝複合店，結合AI試妝機器建造美妝資料庫，除了現場試用，也可利用AI虛擬完整妝容，店裝更以「彩妝圖書館」呈現，吸引年輕族群打卡互動消費，除導流線上，最重要是培養年輕族群線下消費忠誠度，且延續品牌實體商品與QRCODE商品資訊介紹，體驗現場試用、AI虛擬完整妝容，並於美麗台網站上查看商品資訊及KOL試用影片直播，刺激出新族群。