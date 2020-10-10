配送需求激增 小貨車5噸時代來臨

台灣大小貨車以3.5噸為分界的全球獨家規定，歷經業界多年爭取後，主管機關交通部終於點頭，在今年9月通過5噸小貨車管理條例，讓滿路跑的「偽三噸半」小貨車，能以符合現實的5噸標準加以管理，解決長年以來三噸半貨車違規超載問題，運輸業者可以安心載更多，降低營運成本。

面對5噸車的新時代，商用車業者備妥新車產品，磨刀霍霍搶食購車商機。兩大業者－三菱（Fuso）、日野（Hino），分別推出合規新款小貨車Canter Pro5，及提前符合六期環保規範的Hino 300新車；進口品牌五十鈴（Isuzu）也首度導入5噸小貨車來台販售。

現代（Hyundai）汽車總經銷南陽實業也看準商機，將在明年導入現代Mighty貨車5噸車型來台銷售，並將結合現有的3.25噸小貨車Porter、商旅車Starex，打造品牌商用車專屬通路與經銷體系。

根據監理所資料，3.5噸級小貨車每年銷量在1萬輛以上，占整體貨車市場的50％之多，是國內中小企業，物流業及貨運業最愛使用的主流商車商品。

業者透露，以3.5噸作為大小貨車分界的規定，是台灣特有，過去業者被迫以載重能力更好的5噸車型「降噸」，申請為3.49噸小貨車，以符合台灣法規，得以上市販售。

然這類的「偽三噸半」小貨車，有著5噸車的大骨架，未載貨前的空車重量就逼近3噸，若所剩的載重空間只有不到500公斤，根本不敷使用，造成滿街跑的三噸半，絕大多數都是違規超載的亂象；近年政府嚴格取締超載，連疊罰單，讓運輸物流業者大喊吃不消。

所幸交部修法，放寬5噸車（車身總長6米以內）登記從大貨車變成小貨車，不需職業駕照、持一般自小客駕照即可駕駛，欲藉此解決台灣3.49噸小貨車長期超載的亂象，降低運輸物流業的成本與職業駕駛人力荒，也解決公單位耗費大量人力物力、沿街取締超載的壓力，讓車輛管理回歸正常化，大幅降低了社會成本。

交部新措施更看好將活絡國內商用車產業，激勵運輸業者汰換更環保、更安全的新車，有助改善空汙、油耗、行車安全，形成正向循環。

業者指出，隨電子商務的消費熱潮，運輸物流業採用小貨車配送的需求激增，今年在新冠肺炎疫情影響下，更加速電子商務的發展，對於物流的需求更是直線增加，政府適時鬆綁，讓小貨車總重提升至5噸，更有助整體電商、物流產業發展。

商用車業者表示，依新安全法規，5噸車必須加裝ABS、車側防捲入裝置及行車視野輔助系統等安全配備，將大幅提升駕駛及用路人的安全，且合法載貨量提升代表，讓載貨趟次可減少，不僅降低運輸物流業者的成本，更能達到節能減碳的效果。

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