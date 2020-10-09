曾是世界第二！老謝嘆這事業恐怕沒有明天

針對美豬開放進口議題，前陣子朝野政黨吵翻天！財信傳媒董事長謝金河表示，養豬業者正面臨著挑戰與機遇的歷史大洪流，在1996年口蹄疫未爆發前，台灣是全球第二大豬肉出產國，但現在如果技術沒有提升，產值低，再加上高污染，這個事業恐怕沒有明天。

謝金河在臉書上發文表示，他這周邀請了祥圃實業董事長吳昆民先生及繼承他家業的長子吳季衡，還有福壽實業董事長洪堯昆先生一起來討論台灣養豬事業的未來，他們都將面對未來開放的挑戰，但都不卑不亢地準備好迎接未來挑戰。這其中，吳昆民先生備足了資料，他對養豬事業充滿了熱情，我在他的訪談中，也上了一堂很珍貴的一堂課。

謝金河指出，在1996年口蹄疫未爆發前，台灣是全球第二大豬肉出產國，那個年代，台灣一年養一千多萬頭豬，但口蹄疫後，台灣豬肉不能出口，飼養的豬隻數量腰斬，吳昆民先生說，過去廿年，台灣的養豬事業進步不大，反而是別的國家有很大提升，像日本原是台灣豬肉進口國，但現在台灣豬是什麼味道，很多日本人早已淡忘，反而像鹿兒島、沖繩養出有名的黑豬。

同時，吳昆民先生也告訴他，過去廿年，台灣進口外國豬肉的數量從來沒有少過，其中來自加拿大的量最大，每年約37000公噸，其次是西班牙、丹麥及美國，如果把進口的量用產值來推算，加拿大豬肉一公斤約60元，美豬約73元，丹麥約90元，西班牙豬平均110元，來自不同國家的豬肉，每公斤的均價都不相同。像西班牙的伊比利豬就分了好幾級，丹麥的商品豬也可以賣到很高價。

謝金河感慨，丹麥人口只有568萬，除了是離岸風力發電出口大國，丹麥每年出口到國外的豬超過三千萬頭，占全球25%，養豬效能是台灣的三倍，丹麥連種豬、小豬也出口，這是丹麥非常重要的農畜產業。這也讓他聯想到紐西蘭的奇異果，紐西蘭奇異果外銷一度面臨困難，後來紐西蘭政府出來幫助果農成立ZESPRI，這家不到三百名員工的企業，去年賣出27億顆奇異果，把黃金奇異果知名度打得響亮，去年營業額達19.62億美元。

謝金河表示，他常常用毛利率來看產業的未來，過去大家都說台灣是一毛三到一毛四的廉價代工島，但這些年產業升級，毛利率拉升至30%到40%，這次台幣升值，毛利率若低於10%的產業一定會出來喊救命。養豬事業也是如此，如果養豬技術沒有提升，產值低，再加上高污染，這個事業恐怕沒有明天。吳昆民、吳季衡父子為台灣養豬事業奮力不懈，是值得敬佩與學習的。

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 葉明芳）

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