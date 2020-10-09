康軒犯眾怒！全教總籲道歉 否則發動拒買

新北市政府勞動檢查處日前派員前往疑要求吹哨者離職的康軒文教集團總公司進行勞動檢查。圖／新北市勞工局提供

康軒文教集團董事長李萬吉居家檢疫期間6次違規外出，遭新北市衛生局開罰100萬元。事發後，李萬吉要求公司內部「把搞鬼的人找出來」；一名女性主管疑似因遭霸凌而離職。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）今表示，康軒此舉是非常惡劣的反教育行為，應向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒的書籍、商品。

全教總認為，開公司為了賺錢無可厚非，但李萬吉違反防疫規定，置全民於染疫風險不顧，受罰後更該自我檢討。結果康軒不僅沒有檢討董事長違法行為，反而要揪出「吹哨者」，打壓為全民健康著想的人，「這種行徑跟大陸打壓李文亮醫師有什麼不一樣？」

全教總說，康軒不顧公益，甚至是典型打壓勞權的惡雇主，竟能開辦學校、出版文教雜誌、發行教科書，是教育界一大諷刺。康軒旗下的康橋國際學校，更是知名貴族學校，康軒的作風，是否在教導這些有錢人的下一代如何當一個慣老闆？

全教總要求康軒立即停止打壓勞工，即刻向社會道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒產品！

該名員工已向康軒所在地的新北市勞工局申請調解，新北市長侯友宜今表示，「一定確保勞工權益」。侯友宜強調，若霸凌屬實，勞方可以請資方付資遣費，若不付一定開罰，市府會採取作為。勞工局預計下周一（12日）召開協調會，找勞資雙方進行協商。

（旺報 李侑珊；中時 李俊淇；中時新聞網 王嘉慶、何立雯）

延伸閱讀

康軒吹哨者離職疑雲 勞檢：勞資各執一詞

居家檢疫趴趴走 康軒董事長道歉還要挨罰

 

工商時報 數位編輯