鍋貼吃咖啡！八方雲集收購近7成丹堤股權

9月底與櫃的連鎖餐飲集團八方雲集(2753)為擴充集團營運動能，繼創第二品牌「梁社漢排骨」後，8日董事會通過收購丹堤咖啡近7成股權，朝向多品牌經營發展。

丹堤咖啡在台灣經營27年，是本土餐飲品牌，目前在台灣在67家連鎖門市，八方雲集表示，公司收購丹堤咖啡股權合作經營，主要是多品牌策略考量。

丹堤咖啡為國內平價連鎖品牌，與八方雲集庶民連鎖餐飲的理念不謀而合，近年來，丹堤咖啡落實餐飲業行動商務020的虛實整合概念，導入APP點餐支付、行動購物、雲端書城、電子票券、行動支付、自助點餐機等，提供顧客創新消費體驗。

而成立22年的八方雲集，在台灣門店數接近1,000家，於2018年12月開創第二品牌梁社漢排骨，目前全台家數為60家，梁社漢排骨亦是於成立時即導入自助點餐機。

此外，包括八方雲集的門店，也積極透過新資訊工具，如電子支付、線上訂購餐點等系統，進行數位轉型。今年度八方雲集門店進行汰弱留強、第二品牌梁社漢排骨積極展店、收購丹堤咖啡合作經營。

香港部分新品牌百芳池上便當、八方台式麵屋亦持續拓展，現階段也計畫跨足美國市場，將經營觸角延伸至非華人地區，讓台灣美食能走向世界。

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