台塑四寶9月營收皆月增 台化9.1％居冠

台塑四寶公布9月營收，在傳統產業旺季、定檢陸續告一段落下，四寶9月營收均相較8月營收，其中以台化月成長9.1%居四寶之冠。

台塑(1301)9月合併營收158.36億元，月成長8.3%、年成長3.8%；台塑表示，9月營收成長主要是因仍處石化產品需求旺季，且受美國8月底颶風影響，客戶預期價格上漲，提前備貨，增加購買量，加上配合台塑石化公司OL-3歲修，台化9月有5個廠歲修，但8月有8個廠，因歲修廠數減少，產銷量增加，因此，9月各產品銷售量合計比8月增加4.6萬噸，在售價上，美國德州、路州受8月底Laura颶風影響，石化產品產量減少，其中多家PVC同業宣布因不可抗力，降低出口量，帶動亞洲地區PVC價格上漲，因此9月PVC價格比8月上漲4%，另外，因大陸疫情緩解，且歐美運動賽事重啟，品牌鞋廠訂單明顯轉強，已恢復至疫情前8成以上，加上大陸太陽能封裝膜需求熱絡，EVA需求增加，市場呈現供不應求，因9月EVA價格比8月上漲12.9%。

南亞(1303)9月合併營收為238.28億元，月成長7.29%、年成長1.22%；南亞表示，9月營收成長主要是因為各類產品需求溫和成長，且中秋、雙十、十一假期前的備貨訂單增加，加上原料價格推升影響，使塑膠、化工、電子材料、聚酯等各種產品營收皆有所增加。

台化(1326)9月合併營收207.16億元，月成長9.1%、年衰退12.2%；台化表示，9月營收相較8月增加原因包括有8月安排PP＃3定檢，故9月產銷量增加3億元；PTA、丙酮產銷調節，營收增加銷售1.8億元；另外，台化寧波因PTA廠8月定檢，9月正常，及苯酚需求增加，因此售量增加，營收增加6.1億元，越南FIC也因主要聚酯及棉紗產品下游需求提升，客戶回補庫存，產銷量增加，營收增加1.7億元。在售價上，塑膠產品及丙酮因市場供應偏緊，影響行情上漲，其他石化產品則因同業產能投放或復車，市場供應寬鬆，價格弱勢震盪。

台塑化(6505)9月合併營收302.49億元，月增加0.3%、年減少38.8%；台塑化表示，煉油事業9月營業額比8月增加1.9%，在售量方面，9月原油平均煉製量36.6萬桶/日，比8月平均煉製量32.4萬桶/日，增加4.2萬桶/日，產品總銷售量1173.6萬桶，比8月增加25.1萬桶，至於售價，9月杜拜原油均價比8月下跌2.5美元/桶，但因化學品與副產品售價分別比8月增加0.21與1.09美元/桶，以及內銷油品售價比8月微幅減少0.16美元/桶，致9月油品平均售價僅比8月減少0.9美元/桶；另外，烯烴事業9月營業額則比8月減少4.6%，主要是因為烯烴三廠實施定檢所致，9月烯烴廠平均產能利用率59%，合計9月產品總銷售量42.2萬噸，比8月減少5.9萬噸。

（ 時報資訊 王逸芯）