錢櫃林森店大火 董事長練台生等7人遭起訴

錢櫃林森店4月大火，造成6人死亡。台北地檢署8日偵查終結，檢察官依違反職業安全衛生法、過失致人於死等罪，起訴迪廣公司及錢櫃董事長練台生等7人。

對此，錢櫃（8359）發布重訊，公司將於後續台北地方法院的審理程序中，配合法院釐清事實發生經過及責任歸屬，並靜候司法調查。另於發生傷亡後迄今，董事長及相關同仁極力處理善後事宜，錢櫃表示，已陸續與逾8成罹難者家屬、受傷顧客達成和解。

錢櫃表示，子公司迪廣4月26日發生火災，造成民眾傷亡，台北地方檢察署於10月8日發佈偵察結果新聞稿，以違反職業安全衛生法等規定，涉犯該法第40條第2項之罪嫌，對迪廣公司提起公訴；以犯刑法第173條第2項之失火燒燬現有人所在之建築物、第276條之過失致人於死、第284條之過失傷害罪嫌；違反消防法第35條管理權人未依規定維護應設置之消防安全設備，而於發生火災時致人於死等罪嫌；違反職業安全衛生法等規定，而涉犯該法第40條第1項罪嫌，對公司代表人提起公訴。

台北地檢署以錢櫃林森店邊施工邊營業，董事長練台生等未善盡督導責任，8日依違反職業安全衛生法、過失致人於死等罪，起訴迪廣公司及練台生等7人。