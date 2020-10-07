大同董事改選協商再破局 林文淵這樣說

大同經營權爭霸戰即將在21日股臨會正式交鋒前夕，昨天驚傳公司派和市場派遞出協商席次的橄欖枝，爭取公司派4席、市場派5席，林郭文豔續掌總座的條件。

對此，被推選為未來大同董事長的台苯董事長林文淵證實，這些協商版本，確有其事，但是由中間人所傳話，已遭王光祥拒絕。

林文淵認為，如果公司派要談協商、應該要由林郭文豔親自來談，不應由中間人放話。此次大同股臨會，將全面改選董事，包括董事、獨董席次合計共9席。

對於驚傳有最新協商版本，希望公司派能取得4席、市場派5席，並讓林郭續任總經理的傳聞。林文淵指出，這個協商版本，確實存在，不過是由居間協商的中間人所提出的傳話內容，並非由林郭、王光祥和他本人面對面直接對話、協商；但最後已遭王光祥拒絕。

據悉，林文淵日前召開記者會時，以自我陣營掌握的持股表態，董事改選將以爭取過半為目標的。但經近期掌握大同公司派持股狀態，基於雙方董事席次本應符合各自實際持股比例；因此，大同市場派若想協商，林文淵陣營認為，協商版本可能應以「市場派6席、公司派3席」為起點。

至於為什麼會有中間人向公司派和市場派提出上述的協商內容？知情人士透露，主要是因為公司派想達成協議，爭取較多席次，如果沒有爭取協議，公司派很可能只能掌握3席，如果爭取成功協議，則有機會掌握到4席。

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