全家董座：今年一定比去年好

法人估營收可望首度超過800億大關；年底前推新電商相關服務

「超商老二」全家便利商店今年營收、獲利屢創新高。全家董事長葉榮廷7日受訪表示，今年的表現「符合預期」，全年度一定會比去年好，預計年底前還將推出新的電商相關服務！此外，全家科技概念店設備如自助結帳機、智能咖啡機等逐漸擴大複製，進一步緩解店舖勞務負擔。

全家今年不畏疫情保持高成長，5月合併營收首次突破單月70億大關後，迄今連續四個月營收都在70億之上，並已連續四個月繳出雙位數成長的佳績，累計1～8月合併營收564.64億元，也刷新歷史新高紀錄，年增10.43％。法人估計，全家全年合併營收可望首度超過800億大關，再創新紀錄。

全家7日攜手看見‧齊柏林基金會，共同宣布啟動為期五年、目標1億元的「全家一起看見台灣」公益零錢捐群募計畫，所募得款項將用於四大環境教育計畫。葉榮廷指出，全家本身就是一個平台，希望發揮通路的價值帶動正向的影響力，自2002年推出零錢捐以來，迄今已幫助近百個公益團體、累計募資超過6.2億元。

今年在大環境疫情考驗下，全家營運成長勢頭強勁，讓外界眼睛為之一亮，市場看好其發展性，也使得全家股價罕見數度超車統一超，雙雄之爭愈趨火熱。

對於競業近期大打促銷戰，葉榮廷指出，如果折扣就能吸客，類似日本百元商店應該會搶走許多客人，但事實不然，相信一定有消費者在乎的是價值，而不是價格。他並指出，未來便利商店對顧客的價值，會從買商品、買服務，進化到買體驗。

另外，超商雙雄今年都快速展店，全家1～8月「淨增加」153店，平均每月新增19店；7-ELEVEN展店速度更快，1～8月「淨增加」225店，平均每月新增28店。對於台灣超商市場的胃納量，葉榮廷認為，只要未來便利商店的獲利模式跟現在不一樣，那就還有空間，而業者要做的，也是努力讓它不一樣，才有未來。