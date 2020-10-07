納智捷拚轉型 關閉據點銷售電商化

裕隆旗下納智捷積極轉型，繼製造端找來鴻海合資成立新公司後，銷售端也朝向通路電商化轉型，2020年初以來陸續關閉部分據點，改以預約到府賞車試乘服務，目前已占4成比重。

在集團「輕資產策略」大方向下，自有品牌納智捷也持續進行品牌轉型，納智捷證實2020年在疫情影響下，從年初以來就展開通路相關轉型計畫，陸續結束板橋及中和生活館，另外高雄岡山生活館也在政府土地收回後不再另尋新據點。

納智捷表示，通路轉型將朝2個方向，一是走輕資產路線，重新檢視全國據點做最適化的分配。二是通路電商化，消費者只要滑滑手機，就有專人到府賞車、到府試乘。車主也可以透過網路完成維修保養取送車的服務。

納智捷指出，從銷售量來看，消費者對於可以透過網路預約到府服務的接受度很高，目前大約已占4成比重，可見通路電商化，台灣民眾的接受度很高。透過到府服務，也可以讓服務升級，不會讓消費者因為據點調整感受不便利。

在線上服務能量擴張會帶動線下服務據點布局的策略調整下，據點會朝更精緻、旗艦的硬體去發展。目前納智捷全台仍有24個據點，納智捷表示，後續銷售據點檢視，主要以各據點效益及對車主服務便利性等作為評估重點，有鑑於原有銷售據點當中，部分據點功能及服務區域重疊性高，評估後決定裁撤。