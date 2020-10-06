四方領投 影視資金鏈成形

台灣戲劇受國際影音平台青睞錢途看好，帶動國內影視產業鏈搖身一變為資金鏈，又以大型平台商、片商、影視行銷業、後製廠商等，四路人馬扮演領投羊，從IP投資與開發著手，下半年起新戲紛紛開麥拉，即使疫情期間劇組也是行程滿檔，業界估國內拍片量至少增加10％～15％，創下新高。

線上影音娛樂媒體集團CATCHPLAY與文策院共同投資2億元成立的影響原創影視公司，即聯手香港ViuTV打造首部原創自製犯罪懸疑劇集《塵沙惑》，並在本周開拍《俗女養成記》第二季。影響原創聚焦旗艦迷你影集、電影及紀實節目，希望從2022年起每年投資產製80～100小時台灣原創作品。

中保科技集團旗下的樂到家，近兩年從片商轉型投資國片，累計投資逾1億元是大金主，接下來也將影視雙棲搶市，正在籌備成立新的IP投資與開發公司，已有一部台劇、三部國片拍攝計畫。

片商車庫娛樂下半年也首投國片並兵分兩路，一路參投韓國政府領頭的「泛亞太內容基金」，已投資國片《壽司店傳奇》、《時失兩公里》等，預計明年推出；另一路由車庫主導拍片，首部與中華電信合作國片「夢魘」明年開拍，希望三年內達到年產六部國片，至於台劇則在評估劇本階段。

此外，集結台、日資金的七十六號原子公司，股東有KKBOX集團、朝日電視台旗下創投、國發基金等，也領投台灣原創IP，近期將開拍《我是自願讓他殺了我》等影集，已有大陸影音平台洽購版權。

後製領導商投資戲劇也受矚目，包括阿榮片廠、台北影業等，百聿數碼公司更擴大參與投資，成立影視內容中心，並完成2.47億現金增資，首部自製原創影集《華燈初上》9月開鏡，斥資2.5億元，首部自製電影也預定明年開麥拉，希望二年推出10部影視作品。

美中日大採購 台劇身價3年跳增10倍

美、中、日等國際影音平台擴大採購台灣戲劇，近期Netflix更以高價買下滿滿額娛樂首部原創台劇、國片《刻在你心底的名字》全球數位版權，刷新台劇、國片最高紀錄，業界粗估，近三年台劇、國片版權看漲，從每集或每部最低數萬美元提高至最高數十萬美元，增逾10倍！

剛上映的國片《刻在你心底的名字》投資額近7,000萬，堪稱今年製作宣發費最高的國片，以愛情、唯美為核心，結合青春、BL、懷舊等元素，在電影上映前光靠海外預售版權就回收八成，首周的票房也打破今年國片開片票房紀錄。

監製瞿友寧透露，國際平台看的是點擊率，題材、卡司、製作都是購片關鍵，大數據分析發現喜劇、愛情、同性等議題，是觀眾重複點擊率高者，有別於傳統片商購片先看本國市場票房決定，這些國際平台憑著大數據掌握觀眾喜好，可接受戲劇類型多元寬廣，也願意出高價買片，讓創作者有更大的發揮空間。

近年大陸、日本影音平台往海外發展，對台劇、國片的採購量也增加。結果娛樂6日宣布開拍的WBL亞洲耽美影集前兩季作品，主打高顏值男男戀，預計明年播出，已獲得騰訊視頻海外版WeTV預購全球版權，日本Video Market、Rakuten TV也將播出。

監製蔡妃喬表示，耽美劇在日、韓、台、泰等地都有市場，除了版權銷售外，還可創造粉絲經濟、藝人經紀與周邊商品銷售，投資不大、重在行銷，WBL亞洲耽美影集即採行銷市場回推至戲劇孵化的新商模。

大陸OTT平台BiliBili、西瓜視頻等，今年也開始來台採購台劇，包括《違反校規跳脫》、《誰是被害者》等。七十六號原子商務長潘心慧表示，刑偵、女性犯罪等類型劇在大陸夯，是陸商來台買劇的大熱門。另愛奇藝過去四年透過新加坡海外事業部買台劇逾10億元，近來夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》是愛奇藝首度代理銷售台劇至東協國家，據了解其在「愛奇藝條款」後仍持續購買台劇。