買氣熱 台中百貨雙雄周年慶業績有望提前達標

疫情讓國人出不了國，報復性買氣讓精名品業績大爆發，帶動台中七期百貨雙雄-新光三越與大遠百，今年周年慶業績表現超級亮眼；尤其是精名品業績激增近3成，讓雙雄對今年周年慶業績目標合計70億元、有望提前達陣！

其中，台中新光三越百貨20周年慶自中秋連假首日（10/1）正式開打，祭出首4日精名品單筆滿萬送千、滿額再送限量電子商品，百萬組化妝品最低下殺3.3折、單筆滿2,000再送200等促銷優惠激勵下，中秋連假期間人潮擠爆商場，首日締造7億元的業績、首4日創下高達22億元的驚人業績、年增7％。

新光三越台中店首4日精名品業績大幅成長25％、化妝品成長10％，購物金額滿30萬、50萬元的滿額限量好禮，5分鐘內被搶換一空，首4日（含VIP預購）已達成整檔業績目標40億元的55％！

新光三越台中店周年慶首4日業績表現相當亮眼，為了趁勝追擊，國慶連假首日（10/09-10/20）推出中部民眾最愛的「日本商品展」，將在於10樓天空劇場盛大登場！由於民眾無法出國品嘗日本美食，新光三越今年特別集結旅日必買的超人氣伴手禮及時下必吃的美食點心與居酒屋文化，共有61家人氣名店及12家首發美食將登場，直接將日本道地特色引進中台灣，搶攻國慶連假商機。

此外，台中大遠百周年慶第一波促銷檔期，在全館祭出滿千送百、信用卡加碼等優惠，以及中秋4天連假逛街人潮湧現、買氣同步大爆發下，一線精品業績大幅成長近3成，帶動周年慶首波業績至今已達22億元（含稅），年增率高達15％，達成整檔業績目標30億元的7成。台中大遠百店長藍卓成表示，今年周年慶尤以國際精品、化妝品、3C家電等業種表現特別好。

據悉，受到疫情影響，許多住在七期的留學生，由於無法出國留學、現在只能透過視訊連線上課，原本習慣在海外購買精名品，這段期間只能利用百貨周年慶檔期購買精名品，尤其是5、6萬元的精品包特受年輕族群的青睞，精名品買氣大爆發，為周年慶整體業績挹注成長動能。