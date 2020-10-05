謝金河：3指標看到台灣價值

財信傳媒董事長謝金河昨夜於臉書發文，指台灣的努力數字會說話，今年瑞士洛桑學院全球競爭力、數位競爭力2項排名世界第11，還有研發支出占GDP比重超越日本躍升世界第3，總體競爭力正在提升，台灣島上每個人正努力用數字彰顯台灣存在的價值，而競爭力顯著上升的荷蘭、丹麥，台灣也都扮演助攻角色。

謝金河特別指出，全球競爭力台灣上升5名，丹麥狂升6名，荷蘭升２名，中國掉６席、香港掉3席；數位競爭力美國仍居首，丹麥第３，荷蘭第７，南韓搶到第8，台灣第11名是史上最佳。人口千萬以下小國排靠前，人口超過2000萬以上只有美國、南韓及台灣，可看出台灣成就得來不易；丹麥，荷蘭競爭力顯著躍升，都有台灣因素。

他寫道，荷蘭競爭力上升，ASML(註：半導體設備廠艾司摩爾)扮演重要角色，今年ASML出貨的EUV極紫外光曝光機半數賣給台積電，ASML在半導體設備拉升至無人能及的地位，也拉升了荷蘭的國家競爭力，同時，台灣與荷蘭有重大商務往來，也提升兩國邦誼。ASML把人才培訓中心設在南科，對台灣的投資很明確。

另一個是在離岸風電有成就的丹麥，今年台積電向沃旭能源買下920MW的20年電力，沃旭也宣布加碼投資大彰化風場170億元，CIP也加碼彰芳電廠62億，MHI菱重維特斯也積極跟進，丹麥成為投資台灣最積極的離岸風力發電夥伴，經濟競爭力顯著提升，今年丹麥股市漲幅領先全歐洲。丹麥養老基金也宣布退出中國的投資及賣出中國的股債，這個動作很突兀。

謝金河結語寫到：「在台灣這個島嶼上，也許有人對國家定位有不同的看法，但台灣島上的每一個人正努力用數字彰顯台灣存在的價值！」

（中時新聞網 王毓健）