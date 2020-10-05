手搖飲加料熱量爆？明年新制糖分布丁都要標

食藥署今天公告修正超商、連鎖飲料店飲料標示規定，明訂須標飲料總糖量及總熱量，包含加料的粉圓、布丁等都要計算，明年1月1日起實施。

衛生福利部食品藥物管理署上午公告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，加強規範手搖飲、咖啡等飲料的標示。

食藥署食品組科長李婉媜接受媒體聯訪時表示，此次新制規範的商家包含便利超商、連鎖飲料店和速食業者，將現行飲料添加糖量及該糖量所含熱量的標示修正為「應標示該杯飲料總糖量及總熱量，並得以最高值表示之」。

李婉媜說，過去只要標飲料熱量，但新制上路後，飲料內的加料粉圓、咖啡凍、椰果、布丁等熱量和糖量也要一併計算在內。考量業者標示可能有困難或擔心誤差，可標示可能範圍的最高值，就沒有誤差問題。若要標示實際值，則誤差範圍不能超過120%。

現行咖啡因標示是以紅黃綠標示區分不同咖啡因範圍；食藥署公告的新制，另新增可標示該飲料總咖啡因含量的最高值。

新制也新增，果蔬汁含量未達10%者，品名應標示為「○○飲料」或等同意義字樣，更明確果蔬飲料的標示。

李婉媜表示，此公告規定，自民國110年1月1日起實施，如業者未依規定標示，依食品安全衛生管理法規定，處以新台幣3萬元至300萬元罰鍰，如有標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

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