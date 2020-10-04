台塑四寶 Q3獲利大躍進

油價回穩，台塑化受惠跌價損失回沖，7、8月合計獲利破百億元，9月亞洲密集歲休，美韓意外停車、減產，乙烯報價看回不回，強勁攀揚，台塑化第三季稅前盈餘可望超越先前法人推估單季150～160億元水準，輕鬆跨越180億元，向上挑戰200億元，預估台塑化第三季EPS可望逾1.5元，交出亮眼成績。

影響所及，台塑、南亞及台化第三季在本業復甦，現金股息及轉投台塑化、麥電獲利大進補拉抬下，獲利翻倍躍進；其中，台化因大陸寧波收益活絡、股本最小，法人推估第三季稅前盈餘有望上看100億元，EPS為1.5～2元。

台塑雖面臨台塑美國虧損壓力，但在PVC、PP、EVA、PE、AN等產品漲幅穩健領先，第三季EPS也有1.5元以上表現；至於上半年獲利領先的南亞，受制EG仍處虧損，且股本龐大，法人推估第三季EPS約1～1.5元。

展望後市，台塑集團認為，新冠肺炎疫情未歇，第四季油價欠缺攀揚能量，推估約在40～43美元區間震盪，台塑化煉油事業仍具壓力。不過，當前塑化行情價量攀揚效益將在第四季發酵，有助台塑四寶石化本業營運動能蓄勢更上層樓。

伴隨油價回穩，台塑化第三季煉油事業隨跌價損失回沖，營運翻正，上半年損益兩平的石化事業則在乙烯等報價攀揚，單月獲利貢獻達15～20億元，搭配麥電、公用事業的夏季用電收益加持，獲利加速衝刺。

台塑化目前平均每桶煉油價差約4美元，其中，汽油約3～5美元、柴油僅2美元，航空燃油為負2.7美元。第四季在油價續揚機率不高前提下，跌價損失回沖效益恐將中止，而10月煉油事業除因事故暫停的產線外，還有歲休計畫，屆時產能操作率將降至五成以下，恐將衝擊營收表現。

對此，台塑化指出，當前營運產能調度將以爭取最佳收益模式為原則，因油品外銷、利差不佳，煉油事業產能操作率提高對獲利加分效果不大，若僅為營收支撐考量，拉高煉油產能操作率，一旦第四季油價隨疫情惡化反轉下滑，屆時恐將遭逢另一波跌價損失壓力，徒增營運負向衝擊變數。

不過，第四季石化行情因供需趨緊、及耶誕節慶等備貨需求支撐，市況持穩活絡可期，搭配石化產能全能運作，獲利蓄勢推進。

四寶找利基 衝刺5G、醫療 、 電子材料

面對新冠肺炎後疫時代的經濟結構調整，台塑四寶加速推展包括5G、電子材料、醫療及環保等利基應用布局，力抗原油、石化產業經營考驗。

其中，台塑、台化旗下PP打入醫材等供應鏈；台塑化與美商科騰合資的HSBC廠（氫化苯乙烯嵌段共聚物廠），因訴求點滴袋、鹽水袋、針筒、包膜等醫療級產品，投產首年即獲利，今年營運獲利更有20％成長。

此外，南亞大陸銅箔基板、基材、玻纖布、印刷電路板擴產計畫預計明年陸續完工投產；台塑化、台塑及福懋也相繼切入5G材料、蘋果供應鏈。台塑日前更宣布與日本德山合資，在高雄林園興建年產3萬噸的電子級異丙醇（IPA）廠，預計2021年底量產，搶半導體先進製程商機，營運利基布局全面升級衝刺。

後疫情時代，產業供應鏈、居家辦公等新趨勢，催化宅經濟、小家電及呼吸器、醫療防護以及5G、遠端智慧AI等應用需求；大陸基建、頭盔等政策也對PVC、ABS等需求增添拉抬能量。

台塑積極開發如奈米纖維複材CNF凝膠敷料、泌尿系統快篩電極、PP產製血液灌流器、PE產製熔噴級纖維用料等。台塑化與日本出光興業合資的HHCR廠（氫化石油樹脂廠），主為紙尿布等衛生用品的膠黏劑，初期年產2.4萬噸，也順利投產。

台化寧波25萬噸ABS擴建預計2021年完工投產，屆時寧波ABS年產規模提高至75萬噸；另拓展兩岸複合材料應用，最快明年相繼完工投產，總年產13.2萬噸。

因應5G世代高頻、高速或高功率的需求，除南亞電子材料推展，台塑汽車鋰鐵電池已打入國內台哥大、遠傳4G基地台，5G基地台電池也準備就蓄；台塑正進行PVC、PE及PP複材開發，應用於5G基地台相關材料；台塑化也規劃利用碳五分離之雙環戊二烯（DCPD）開發其衍生物的高值化材料，全面挺進5G商機耕耘。

此外，台塑去年6月斥資2.29億元參與銘安科技增資案，取得19％股權；銘安將斥資8億元在雲林虎尾廠房導入智慧化產線，並設立綠色環保生物可分解材料綜合示範工廠。

銘安是台灣唯一開發及生產環保生物可分解發泡材料的公司，已取得歐、美、大陸與國內的發明專利，所有產品也獲得國內外知名公司可堆肥認證。