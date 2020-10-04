2,838億歷史共業 核四該要攤牌了

核四這筆爛帳，即使再假裝看不見，它還是存在那裏。明年核四公投，真的是到了最後生死決戰點。如過關，政府應積極面對不要再找藉口。如未過，2838億資產損失，作為歷史共業，全民電價分擔恐免不了，也不可再迴避。

今年10月電價維持不調漲，但未來發電燃料成本恐回升，加上再生能源高費率逐步增加，執政黨對未來電價變動始終小心翼翼。因此對核四損失分年攤提電價更是拿不定主意，還殫精竭慮想出核四資產特別條例辦法，想為核四廢止後土地繳回地主解套。

不過原地即使改建燃氣電廠，一來建廠、建天然氣接收站，恐要再花800億以上，且環評、建廠時間長，核四負債回收更充滿不確定性，在在讓這條路顛簸難行。

台電如果是一般民營公司，揹著近3,000億資產負債，早就給打上財務不穩健劣名，只因是獨門公營綜合電業，因此不管多爛，信評仍不敢給低分，但這畢竟不是正常公司治理方式。

台電內部其實對核四重啟也多不抱希望，甚至覺得是麻煩，只希望政策早點決定，早死早超生。與其提特別條例回收遙遙無期，政府不如坦承這是歷史共業，跟老百姓說清楚，大家一起出錢收拾這個爛攤。

核四這筆帳，該是攤牌時間點了。

（中國時報 王玉樹 、新聞透視）