10/4前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

10/05(一) 美麗華周年慶記者會
中經院發布2020年9月臺灣採購經理人指數
10/06(二) 高雄議會定期大會貿協新南向「台灣形象展」
機械公會與電電公會籌組智慧製造大聯盟成立大會
遠百周年慶記者會
寶格麗新品展
《第十屆台灣金融業務菁業獎 入圍名單公布》
工研院《韌生態：跨域創價 人才領航》專刊發表暨跨域創新論壇
10/07(三) Tiffany、江詩丹頓新品發表
第一屆臺灣氣象產業論壇
央行公布9月外匯存底
財政部公布9出口統計
10/08(四) 漢神巨蛋4家新餐廳開幕
高雄經發局「2020 DigiWave無條件進位」活動
卡地亞pasha系列華山展
主計總處公布9月物價
10/09(五) 高雄大遠百週年慶預購活動

國際財經焦點

10/5（一) 美國9月服務業PMI、ISM服務業PMI、9月就業趨勢指數
歐元區9月服務業PMI、8月零售額、歐元區財長會議
德、法、英、義9月服務業PMI
日本9月服務業PMI
10/6 (二) 美國8月國際貿易
德國8月製造業訂單
澳洲8月國際貿易、澳央行公布利率決策、財政部公布年度預算
10/7 (三) 美國聯準會公布上次會議記錄
德國8月工業生產
法國8月國際貿易
英國9月Halifax房價指數
日本8月領先經濟指數
10/8 (四) 美國上周初領失業救濟人數
歐洲央行公布上次會議記錄
德國8月國際貿易
10/9 (五) 英國8月工業生產
日本9月機械設備訂單
韓國國定假日休市

陸港澳焦點

10/6(二) 9月外匯存底
10/7(三) 香港9月外匯存底
10/8(四) 9月財新中國服務業PMI
10/9(五) 陸股節後開盤
9月實際外商投資、新增人民幣信貸、M1、M2年增率
第八屆中國中小企業投融資交易會在北京舉行，至10日

台股一周焦點

10/5(一) 股東會及臨時會 聯光通、可成
法說會 保綠-KY
10/6(二) 除息 雙鍵
10/7(三) 股東會 寶島極
法說會 光磊
10/8(四) 股東臨時會 錦明、加捷生醫、晉泰
除息 由田
法說會 材料-KY
10/9(五) 休市
工商時報 數位編輯