10/4前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|10/05(一)
|美麗華周年慶記者會
|中經院發布2020年9月臺灣採購經理人指數
|10/06(二)
|高雄議會定期大會貿協新南向「台灣形象展」
|機械公會與電電公會籌組智慧製造大聯盟成立大會
|遠百周年慶記者會
|寶格麗新品展
|《第十屆台灣金融業務菁業獎 入圍名單公布》
|工研院《韌生態：跨域創價 人才領航》專刊發表暨跨域創新論壇
|10/07(三)
|Tiffany、江詩丹頓新品發表
|第一屆臺灣氣象產業論壇
|央行公布9月外匯存底
|財政部公布9出口統計
|10/08(四)
|漢神巨蛋4家新餐廳開幕
|高雄經發局「2020 DigiWave無條件進位」活動
|卡地亞pasha系列華山展
|主計總處公布9月物價
|10/09(五)
|高雄大遠百週年慶預購活動
國際財經焦點
|10/5（一)
|美國9月服務業PMI、ISM服務業PMI、9月就業趨勢指數
|歐元區9月服務業PMI、8月零售額、歐元區財長會議
|德、法、英、義9月服務業PMI
|日本9月服務業PMI
|10/6 (二)
|美國8月國際貿易
|德國8月製造業訂單
|澳洲8月國際貿易、澳央行公布利率決策、財政部公布年度預算
|10/7 (三)
|美國聯準會公布上次會議記錄
|德國8月工業生產
|法國8月國際貿易
|英國9月Halifax房價指數
|日本8月領先經濟指數
|10/8 (四)
|美國上周初領失業救濟人數
|歐洲央行公布上次會議記錄
|德國8月國際貿易
|10/9 (五)
|英國8月工業生產
|日本9月機械設備訂單
|韓國國定假日休市
陸港澳焦點
|10/6(二)
|9月外匯存底
|10/7(三)
|香港9月外匯存底
|10/8(四)
|9月財新中國服務業PMI
|10/9(五)
|陸股節後開盤
|9月實際外商投資、新增人民幣信貸、M1、M2年增率
|第八屆中國中小企業投融資交易會在北京舉行，至10日
台股一周焦點
|10/5(一)
|股東會及臨時會
|聯光通、可成
|法說會
|保綠-KY
|10/6(二)
|除息
|雙鍵
|10/7(三)
|股東會
|寶島極
|法說會
|光磊
|10/8(四)
|股東臨時會
|錦明、加捷生醫、晉泰
|除息
|由田
|法說會
|材料-KY
|10/9(五)
|休市