貨運撐獲利 華航不裁員

全球航空業正展開大裁員與機隊縮減，交通部長林佳龍日前表示，華航正在做相關單位調整與人力精簡。華航資深主管指出，人力精簡是非常敏感的問題，目前還能靠貨運獲利不可能裁員，且即使虧損也不會輕易裁員，而透過鼓勵離退、遇缺不補，2020年以來約少掉510名員工。

過去兩周，各國航空公司大裁員消息頻傳，美國航空宣布要裁1.9萬人，美國聯合航空要裁1.3萬人，荷蘭皇家航空要裁4,500人，新加坡航空要裁2,400人，澳洲航空早在6月就宣布裁員6千人，近日傳出機師改行做穀物收割機操作員，飛機製造廠空中巴士則預計明年年中以前裁掉1.4萬餘人。

華航過去出現巨額虧損時都沒有裁過員，目前在貨運支撐下，第二季獲利24.59億元，估計第三、四季都可獲利，全年也享獲利，只是客運相關部門不少員工有上班卻沒事做，在少了加班費與飛行加給下，部分空服員與修護員工自願以退休、退職或辭職方式離開團隊。

華航8月初曾經祭出資淺空服員與地勤人員服務未達保證服務年限「離職也不用賠錢」方案，鼓勵資遣員工另謀高就，但公司高階坦承，現在工作難找，華航薪資水平高，申請離職的人很少。

華航目前已經暫時將客機停飛航點的外派人員調返，節省外派津貼與房舍支出，另今年的招募計畫也都已暫停，遇缺也不補。

華航5月曾宣布實施三個月的減薪減班措施，確定第二季有獲利之後，應主管機關要求，提前一個月取消減薪減班辦法。另8月收掉子公司華旅網際旅行社，該旅行社當時僅有17名員工，是唯一的一次微瘦身行動。華航2019年底集團員工數為12,110人，公司方面表示，目前員工數約1.16萬人。