疫情拖累 30萬船員受困 衝擊全球供應鏈

聯合利華、寶潔、海尼根、家樂福等國際龍頭企業，近日聯名敦促世界各國領導人，解決因為新冠肺炎疫情被困在商船上的30多萬海員困境。這些企業指出，如果不能妥善處理，全球供應鏈將開始失效。

實際上，我國航商也因為各國的境管，為船員輪換問題傷透了腦筋，輪換費用已經倍增，但還是無法徹底解決問題。

商業巨頭聯名向聯合國秘書長Antonio Guterres提出呼籲，爭取解決由於謹慎的政府限制進入邊境，和航空旅行仍然受到限制，導致出現了日益嚴重的海上人道主義危機。聯合利華首席供應鏈官Marc Engel指出，如果不解決船員換班的問題，全球供應鏈將面臨巨大的風險，開始失效。

疫情爆發以來，積壓的船員換班問題日益惡化，超過120個國家或地區已停止或限制船舶進行船員換班，防止疫情傳播。澳洲政府針對船員逾期祭出扣船重罰，迫使各船商船航行澳洲必須做好船員輪換。

國內擁有最大船隊的慧洋海運，136艘船每個月都會有上百名船員需要輪換，其中近半都有合約逾期問題，碰上有船員感染新冠肺炎，問題更是棘手。由於中國大陸各港規定不一，曾經有卸完貨準備進塢歲修的船隻，因為一名下船的船員被檢測出新冠肺炎，船隻滯留20天無法靠港，想換到熟悉的修船廠再拖延10天沒有結論，最後是以緊急出境方式航往釜山做水下檢驗，取得不需修船證明。

另外，上下船船員都需要隔離14天也是大筆花費，由於歐洲部分國家不要求隔離，或是僅要求隔離7天，慧洋寧願支付高額機票，安排船員在歐洲做更換。

我國不少商船聘用緬甸籍船員，因為緬甸採取嚴格境管，萬海航運曾經設法集結國內同業，想要包租客機飛緬甸，解決船員輪換問題，但沒有成功，最後是緬甸政府派出撤僑包機飛新加坡、香港與台灣，才解決部分問題。

萬海因定期航線船隻有彎靠緬甸，可以利用商船搭載部分船員，因此繼續聘用緬甸船員；經營散裝船的新興航運，因為船隻都是航行不定期航線，機會沒有機會彎靠緬甸，目前只好停用緬甸船員。

因船員出入境困難度高，新興與裕民航運擔心接下來會出現船員荒。由於大陸港口有開放允許做船員輪換，各國商船競相到大陸搶員，尤其是乙級低階船員，業者估計真的短缺時，也只有加薪搶員一途。