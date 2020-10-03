陸5G、數位鄉村發展拉抬 這三家營運看俏

擴大智慧、內需佈局，大陸隨著5G商用牌照發布，正式進入5G商用元年，三大電信營運商加速建設5G網路；加上政策力挺數位鄉村發展，千億人民幣規模IT基礎建設也將啟動；南亞電子材料及長興、三福化電子、特用化學品受惠加溫。

南亞指出，5G基地台建設比預期要早一些，且基地台要比4G基地台多很多，支撐印刷電路板、銅箔基板及銅箔等電子材料需求持續加溫發酵。

受惠各國對5G及AI等加速推動與宅經濟帶動電子材料新一波需求成長動能，而大陸及歐洲新能源汽車銷售回溫，汽車板因庫存已逐漸去化，備貨訂單增加，加上品牌手機備貨潮，支撐南亞電子材料需求持穩推進。

瞄準全球人工智慧（AI）、電動車趨勢活絡開展，南亞大陸廣東惠州投資新建銅箔基板、玻纖布廠；加計先前宣布的台灣銅箔廠興建，此波電子材料擴建手筆近台幣150億元。 長興去年電子材料、特化材料營收佔比各約30％、16％。光固材料鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料、汽車內飾等高值新應用，預估今年UV光固樹脂業績維持5％～10％成長，並增加8,000噸產能。

三福化近年積極新興化學品（TMAHR），營收占比從11％提高至18％；精密化學品營收比則約55％。5G建設、疫情期間遠端連線應用範圍拓展和檢測等商機延續，催化電子、特用化學品需求活絡，出貨動能加速推進。 因半導體客戶建置新廠，三福化顯影劑回收工程進帳，顯影劑回收月處理量也增至600噸；顯影劑（TMAH）回收廠新擴建計畫預計最快2022年投產，月產提高至1,200噸。

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