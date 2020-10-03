搶陸電動車、綠能商機 台塑等塑化廠衝擴產

新冠肺炎疫情、中美角力未歇，大陸加速擴大刺激內需政策及高端電子消費升級佈局，其中，在環保、內需政策支持下，電動車產業及太陽能、風力發電政策趨勢明確；台塑、南亞、台聚、亞聚及上緯投控營運佈局加速衝刺、推進。

南亞台灣新港銅箔、大陸南通PVC膠皮擴建合計年產值貢獻近73億元；其中，南亞兩岸銅箔基板年產規模將躍進至8,556萬張。大陸南通廠區的車用膠皮擴建後，總產能達3,240萬碼，擴大耕耘電動、車用商機。

台塑與日本三井化學合資的大陸寧波電解液廠，主銷售電動汽車及電動大巴電池廠。此外，台塑與上緯合資成立大陸碳纖複合材廠，主生產品熱塑型碳纖材料、碳纖風電材料及輕量化車用碳纖材料，搶進電動車、風力發電應用領域。

台聚、亞聚EVA/LDPE(低密度聚乙烯)各年產15萬噸，EVA線產線涵蓋發泡級、熱熔膠級及太陽能級；近年逐漸擴大PV光伏膜用料及高端發泡用料市場，強化收益動能。

大陸疫情相對穩定，太陽能產業恢復動能，帶動太陽能級EVA需求轉佳，加上品牌鞋廠訂單回溫，EVA發泡料需求增加，壓縮發泡料及電纜料供應，EVA需求、價格一路強勁攀揚。

配合古雷煉化一貫廠將在年底完工，分階段投產，台聚、亞聚合資4600萬美元成立石化產品銷售公司，卡位中國EVA內銷市場。古雷EVA項目採取具大量製造、成本優勢高壓管式法，預計產能開出時間落在明年下半年。

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