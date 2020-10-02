分析》跨界廝殺 目標來客數、開拓會員

三大超商包括7-ELEVEN、全家、萊爾富相繼推出社群交易平台，跨足新電商市場，儘管三者在會員規範、付款方式，或是其他加值服務及優惠力度上各有不同，但最終目的不外乎三個：一、提高來客數，二、增加會員數，三、衝高EC包裹件數！

首先，來客數方面，國內超商總數超過1.1萬家，密度高居全球第二，僅次於南韓，在同業乃至於電商的高度競爭廝殺下，如何增加來客數及顧客到店頻率，是各家業者想方設法想達成的目標。超商原先跟電商最大連結點，就是到店取貨付款服務，如何將這些使用者納入麾下？建構自有平台是一個解方。

全家E-Retail事業部部長王啟丞日前公開表示，在現有的網購平台中，到全家寄取件只是眾多選項中的「其一」，但透過全家的電商平台交易，到全家寄取件就變成了「唯一」，而且透過吸引賣家到全家平台開店、全家店舖寄件，也會帶動另一個客人到全家取貨，還有機會產生併買效應，附加價值就會提升。

其次，會員數方面，可以觀察到三大超商社群平台，都跟會員制度串接。7-ELEVEN「賣貨便」賣家須是OPEN POINT會員，買家不限；全家「好賣＋」買賣雙方都須是全家會員；萊爾富「萊賣貨」也是買賣雙方都須是萊賣貨的會員，若原先已是萊爾富VIP會員即可直接使用萊賣貨。透過社群交易平台助攻，也有助會員數增加。

再者是EC包裹件數，近年隨著電子商務交易蓬勃，各家超商的EC包裹件數均呈現上升趨勢，尤其在今年疫情過後更加明顯，超商之間的物流服務爭奪戰也愈發火熱。因此，透過建構自有社群開店平台，帶動更多自家EC包裹寄取件數的提升，也能增加物流服務手續費的收益，是持續挹注營收及獲利的重要關鍵。

延伸閱讀

社群電商大餅 三大超商爭搶