社群電商大餅 三大超商爭搶

疫情過後，臉書、LINE、直播平台加速網購趨勢，瞄準社群小賣家需求，繼7-ELEVEN、全家後，萊爾富也搶進社群電商市場，於8月中悄悄上線「萊賣貨」平台，三大超商都強調整合金流、物流、資訊流服務，且主打免年費、免上架費、免抽成，還有差異化加值服務及運費優惠吸客，要爭搶社群交易市場大餅！

其中，最早推出社群開店平台的是7-ELEVEN，旗下「賣貨便」於2019年3月上線、5月正式發布。據小七統計，截至今年8月「賣貨便」已吸引近30萬賣家數，開設150萬個賣場，累計交易人次近300萬，8月單月交易件數也比去年同期倍增。

為持續吸引使用者，7-ELEVEN不僅陸續推出加值功能，如針對大量寄件的賣家提供專車收件服務，還有串接OPEN POINT APP「我的包裹」功能可追蹤、查詢貨態，近期還將新增線上付款服務，包含信用卡、線上ATM轉帳皆可，運費方面也持續祭優惠價搶客，繼9月推出寄件運費35元（原價60元）後，10月傳將續推。

全家「好賣＋」平台於2019年8月上線，據統計，目前已吸引超過12萬賣家、開設超過30萬個賣場，交易次數持續上升，以今年9月來看，交易次數是去年同期的逾2.4倍，其中又以生活用品、童裝玩具、母嬰用品最熱賣。

全家今年6月也瞄準微型電商賣家、品牌電商賣家，分別推出進階款平台「好開店」、旗艦款平台「好店＋」，強調三年內一律免租金、免成交手續費，網羅不同營業規模的賣家，打造全新「賣家生態圈」，三大平台都串接全家會員APP，可在「我的包裹」查詢貨態。

至於萊爾富新推出的「萊賣貨」，於今年8月中上線、9月正式對外公布，除了不收平台費、上架費及成交手續費，初期還祭出超殺優惠搶客，寄件運費只要35元（原價60元），每寄送一件還加送50元購物金，寄十件就有500元購物金，並主打「天天結帳日」，將款項日日結算給賣家。

「萊賣貨」推出一個多月來，線上賣家數2萬、商品數6萬，累計交易次數逾10萬次，目標2021年要衝賣家數10萬、商品數20萬，全年交易次數要達200萬次。為持續吸引賣家，萊爾富也透露10月將延續運費35元優惠。

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