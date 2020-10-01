周年慶開打！新光三越全年業績挑戰800億

百貨周年慶風向球新光三越台北南西店中秋連假首日（1日）開戰，一早為優惠品排隊人潮從中山捷運站漫延至大門口；甫上任一周的新光三越董事長村上英之、副董兼總經理吳昕陽更是近30年首度為周年慶開打同台助陣，吳昕陽強調，新光三越提前佈局數位工具，在線上線下同步搶進下，相信全台周年慶業績目標200億元一定達成！

此外，吳昕陽亦指出，新光三越五年來部署數位工具，包括今年因疫情加速提前半年所推出的熟客系統等數位工具均助攻整體業績在防疫期不墜的重要動能，他相信佈局走到周年慶，第四季會是收割期，一旦第四季目標300億業績順利達成，全年業績就有信心挑戰超越800億元「very wonderful」！

新光三越1日首波周年慶開打，包括台北南西店、桃園站前、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店等六店同步開打，除了實體六家周慶，同步線上APP則提前一小時開搶，且新光三越電商beauty Stage美麗台則是上周啟動網路周慶「三箭齊發」！其中台北南西店人潮與業績更是百貨業視為周慶風向球指標，今早開打前到店百貨同業人員與各廠商六千多櫃位員工擠爆全館，滿心集團董事長李俊良更強調「相當重視今年第一槍！」

新光三越北區副總李淑娟指出，目前各業種表現均突出，不出國效應，國際精品、彩妝都是預期雙位數成長，彩妝大容量尺寸優惠價，以及國際名品量體均預期可望擴大成長三成至五成，事實上從7、8月銷售已有明顯反應，此外戴口罩趨勢持續亦帶動珠寶飾品銷售長紅，環境家電家用電視相機等均可期待，而甫上市的蘋果APPLE WATCH詢問度非常高，預購已有雙位數表現。

預計台北南西店周慶首日將吸引超過十萬人潮，首日業績亦預計創新紀錄超過五億元，單店全檔業績力拚21億元。

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