永福樓熄燈後…老闆抑鬱罹癌 上月病逝

老字號江浙餐廳「永福樓」於去（108）年因不敵租金壓力，春節後熄燈打烊，沒想到熄燈後董事長任意誠心情不佳、且發現罹癌，已於上月病逝，享壽72歲。而永福樓也可能就此走入歷史，沒有「重新開業」的想法。

永福樓位在台北市忠孝東路馬路邊，一旁是熱鬧的頂好商圈，在東區急速發展繁榮年代，因道地江浙菜吸引黨國大老喜愛，連帶拉攏立委、官員、企業、檢警調高層等客源；業者也因應名人客源，裝潢隱密的私人包廂，由專人服務，滿足講究「排場」的政商名流喜好。

據了解，餐廳休息以後，任意誠確實很感傷，加上年紀大了，心情影響不小；後來又發現食道癌三期，起初治療狀況還不錯，但本來就有高血壓，而且年輕時個性灑脫，常年都有喝酒的習慣，長期下來對身體健康也是有影響。據傳，本來另覓新址再重新出發，也因今年的新冠疫情及任最後病逝於器官衰竭，於是重新開業的想法就取消了。

永福樓去年熄燈，主要還是台北東區近年人潮退燒，且房東仍不願意降租來因應，據熟知詳情人士表示，「永福樓」每個月房租約120萬，加上人事管銷費用，一個月至少得要有300萬以上的入帳，營運才能打平。不過，隨著東區人潮的轉移，原本一店難求的忠孝東路四段失去商業光環，再加上去年年金改革政策，讓以軍公教為主要客群的「永福樓」來客數減少，店家曾與房東協議希望能降房租，但商議未果，房租成了壓倒「永福樓」的最後一根稻草。

（中時新聞網 張家齊）

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