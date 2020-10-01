上班族好悶… 薪水不夠用 逾371萬人月底吃土

萬物皆漲，就是薪水不漲，受薪階級格外辛苦。根據人力銀行昨日公布《新冠薪貧族vs.疫後斜槓族調查》顯示，高達82％上班族表達薪水根本不夠用，41％的上班族透露，每月薪水幾乎快花光，是透支「月底吃土族」。人力銀行以912.8萬受雇員工推估，「月底吃土族」恐破371萬人。

yes123求職網發言人楊宗斌憂心，當勞工變成「月底吃土族」，為了財務收支平衡、「省錢至上」，不僅無法兼顧生活品質，從長期角度來看，「過度省錢」的結果，只儲蓄、不消費，對台灣內需經濟並非好事。惡性循環下，消費不振、廠商業績不振，最後衝擊企業調薪意願，最後低薪造成經濟低度成長，陷入「悶經濟」的窘境。

對於目前經濟現況，明年要改善低薪問題，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，「非常悲觀」。儘管台灣疫情控制得宜，何啟聖表示，2300萬人口不足以撐起一個經濟體，加上台灣經濟以外銷為導向，與世界經濟連動性強，國外疫情在捲土重來之際，美國、日本經濟不振，台灣實在很難置身事外。

何啟聖表示，以單身男性、台北租屋為例，排骨便當都要百元以上，若每月平均薪資僅3.5萬元以下，肯定會過得很拮据，最好每月能有4萬元以上的水準，才勉強過得比較寬裕一些。

由於太久沒調薪，人力銀行這份調查同時顯示，57％上班族下班後想兼差、42％有經營副業的計畫，外快收入期望有11K。

楊宗斌提醒，想要成為「斜槓勞工」，除了兼顧收入、興趣、工作自由外，也要留心工時過長的過勞問題，以免還沒當上高薪族前，就先變成爆肝族。

（中國時報 洪凱音）

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